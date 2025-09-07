غلق وتشميع منشآت طبية وتحرير محاضر لحضانات بدون ترخيص في حملة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة ، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطي ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف كل من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين للحضانات وعناية الأطفال لعدم استيفائهما التراخيص اللازمة، فضلًا عن رصد مخالفات جسيمة في مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بوضع قوائم أسعار الخدمات المقدمة، وعدم الحصول على الموافقات البيئية،وضبط 9 عيادات خاصة تُدار بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقًا للقانون.

شارك في الحملة كل من: د. كريم محمد، د. مصطفى محمد، د. رغدة محمد، ود. فاطمة مصطفى مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، بجانب محمود فوزي من جهاز حماية المستهلك، ولجنة من إدارة البيئة ضمت خالد عويس و أحمد عبد الحميد.