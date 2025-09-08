قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى لمحطة جبل تقوق

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

فور إخطاره بحدوث كسر مفاجئ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمحطة جبل تقوق قطر 24 بوصة بما يعادل 600 مللى ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التواجد الميدانى لمباشرة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة. 

وأثناء متابعته شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح للماسورة التى حدث بها الكسر نوعية " الحديد " من خلال تنفيذ أعمال التركيب واللحام للقفيز الخاص بها لمعالجة الكسر بشكل نهائى ، وبما يضمن إعادة تشغيل الخدمة ، وعودة ضخ المياه بشكل منتظم لكافة المناطق المتأثرة التى حدث بها ضعف أو إنقطاع للمياه .

إصلاح خط مياه 

وأكد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ بشكل فورى بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حرصاً على تخفيف المعاناة عن المواطنين وضمان إستمرارية الخدمات الأساسية. 

ووجه إسماعيل كمال المسئولين المعنيين بضرورة التحرك السريع وإعداد خطط بديلة لتأمين إحتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فترة الإصلاح ، وتوفير مطالبهم منها من خلال الدفع بفناطيس المياه المجانية فى حالة الحاجة إليها ، مشددًا على أهمية الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة فى تنفيذ الأعمال الفنية للخطوط الرئيسية بما يقلل من فرص تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً وذلك من خلال الربط بين الشبكتين لتوفير خط بديل ، ومن المنتظر إعادة ضخ مياه الشرب تدريجياً خلال فترة وجيزة من الآن. 

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لجهود العاملين من الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعالجة الهبوط الأرضى الذى حدث بأحد مطابق الصرف الصحى العمومية لمحطة البشارية ، وذلك بطريق كسر الحجر فى مدخل منطقة البشارية. 

وأثناء متابعته لأعمال المعالجة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة. 

