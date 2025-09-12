أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 2026

تشهد أسعار برامج العمرة الاقتصادية والعمرة السياحي والعمرة ٥ نجوم لموسم سبتمبر 2025 – 2026 اهتماما واسعا من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يبحث المواطنون الراغبون في آداء مناسك العمرة، عن سعر العمرة الاقتصادية والعمرة السياحي، وذلك دون احتساب قيمة تذكرة الطيران التي تضاف لاحقا حسب شركة الطيران وتوقيت الحجز.

سعر العمرة الاقتصادية والعمرة السياحي

أسعار العمرة الاقتصادية

وتبدأ أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 18 ألف جنيه مصري، غير شاملة تذاكر الطيران، وتعد الخيار الأكثر توفيرا للمواطنين الذين يبحثون عن عروض تتناسب مع ميزانياتهم مع الحفاظ على الخدمات الأساسية الخاصة بالإقامة والتنقل داخل المملكة العربية السعودية.

أسعار العمرة 5 نجوم - العمرة السياحي

وأسعار برامج العمرة فئة الأربع نجوم تبدأ من 26 ألف جنيه، بينما تصل أسعار برامج الخمس نجوم إلى 36 ألف جنيه فما فوق، مع اختلاف التكلفة النهائية وفقا لطبيعة الإقامة، وعدد أيام البرنامج، ومستوى الخدمات الفندقية، ونوع وسيلة السفر الداخلي بالمملكة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

المستندات اللازمة لحجز برامج العمرة، وتشمل:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق بها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

خطوات أداء مناسك العمرة

1. الإحرام: هو نية الدخول في النسك، ويسن الاغتسال والتطيب قبل الإحرام، ويرتدي الرجل ملابس الإحرام (إزار ورداء أبيضين غير مخيطين)، فيما تحرم المرأة بملابسها الشرعية دون نقاب أو قفازين.

2. الطواف: سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، يبدأ الشوط من أمام الحجر الأسود وينتهي عنده، مع جعل الكعبة على يسار المعتمر.

3. الصلاة عند المقام: من السنة أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، ثم شرب ماء زمزم والدعاء.

4. السعي بين الصفا والمروة: سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي عند المروة، مع ترديد الأدعية والأذكار المأثورة.

5. الحلق أو التقصير: وهو من واجبات العمرة، ويفضل الحلق للرجل بينما يكفي المرأة تقصير جزء بسيط من شعرها.

و الإقبال على البرامج الاقتصادية يظل مرتفعا نظرا لتناسب أسعارها مع شرائح واسعة من المواطنين، فيما يحرص آخرون على اختيار برامج الأربع والخمس نجوم للاستمتاع بخدمات فندقية متكاملة ومستوى إقامة متميز.