ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنيه من الجيم
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
محافظات

عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لقاءً جماهيريًا عقب أداء صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي بمدينة موط، وذلك خلال جولته المتواصلة لمركز الداخلة، بحضور  سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية وأهالي المركز.
حيث استمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجّها بعدد من التوجيهات جاء أبرزها:

▪️ دراسة إدخال تخصصات تعليمية جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتخدم أبناء المركز.

▪️ إجراء حصر كامل لقدامى المحاربين ومنحهم رحلات عمرة مجانية بنظام القرعة العلنية، وذلك خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

▪️ متابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع لجامعة الوادي الجديد بمركز الداخلة، بما يتيح إنشاء كليات جديدة تسهم في توسيع مظلة الخدمات الجامعية.

▪️ التوسع في تخصيص منافذ مجانية للراغبين في إقامة معارض للسلع الغذائية، شريطة الالتزام بالبيع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي.

▪️ المشاركة الفاعلة في مبادرات دعم الأشقاء في غزة من خلال القوافل الإغاثية، بجانب مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" لتوجيه عائدها لصالح تنمية وخدمات القرى.

▪️ دراسة تجديد العيون السطحية المتهالكة بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة، حفاظًا على استدامة النشاط الزراعي ودعم المزارعين.

▪️ دعم بيوت الطلبة بالمركز بتوسعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المغتربين بالمعهد الفني الصحي.

▪️ إعادة طرح مقاولة حفر بئر مياه شرب جديدة لخدمة أهالي قرية الدهوس.

▪️ التأكيد على عدم مسؤولية المحافظة عن أي معاملات استثمارية للأراضي في حال وجود تداخل أو تخارج للشركاء دون إخطار رسمي للمحافظة بالطرق القانونية المعتمدة.

▪️ حصر حالات طلبات تقنين الأراضي المرفوضة من المنظومة، وبحث السبل القانونية الممكنة لتمكين أصحابها من استكمال إجراءات التسليم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد لقاء المواطنين

صحة الشرقية
لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

