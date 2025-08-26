في لفتة إنسانية.. وزير الكهرباء يهدي 5 من العاملين رحلة عمرة مجانية

في لفتة إنسانية تعكس التقدير للعاملين، قدم وزير الكهرباء هدية قيمة لخمسة من العاملين في القطاع، عبارة عن رحلة عمرة مجانية.

تأتي هذه المبادرة الشخصية لتكون بمثابة تكريم وتقدير لجهودهم وتفانيهم في العمل، وتلقى استحسانًا واسعًا في الأوساط المهنية والشعبية.

وزير الكهرباء يكافئ 5 من موظفيه برحلات عمرة

أعرب الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن شكره وتقديره ، للنقابة العامة للمرافق ، لما تقدمه من جهود ملموسة لدعم العاملين بشكل متواصل ، وتحفيزهم المستمر الذي يسهم بشكل فعّال في تحسين بيئة العمل ، معبراً عن اعتزازه بالمبادرة الطيبة التي أعلنت عنها النقابة بعمل رحلة عمرة مجانية للعاملين المتميزين بالقطاع وأثرها البالغ في نفوس العاملين.

وأعلن "وزير الكهرباء" عن رغبته في المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة الإنسانية ، من خلال اختيار خمسة من العاملين المتميزين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتكريمهم برحلة عمرة مجانية من حسابه الشخصي ، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلونها في خدمة قطاع الكهرباء.

لافتاً إلى أن هذا التكريم ، رسالة تقدير لكل عامل مخلص يبذل قصارى جهده دون انتظار مقابل ، و إنها هدية من القلب إلى قلوب من جعلوا التفاني والإتقان منهجا لهم ، ومحفزًا لزملائهم على العطاء.

ومن جانبه ، وجه المستشار هشام فؤاد ، رئيس النقابة العامة للمرافق ، الشكر والتقدير ، لمعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة الغير مسبوقة بتاريخ الوزارة ، و التي تعكس مدى رقي اخلاقه و انسانيته ، معتبراً أن هذه البادرة تجسد معاني التكافل الاجتماعي وتشكل حافزاً قوياً لجميع العاملين لمواصلة التميز والإبداع في عملهم.

وجاء ذلك خلال استقباله لوفد النقابة العامة للمرافق العامة.