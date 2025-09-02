القابضة للمياه تكرم المتميزين من العاملين برحلات عمرة مجانية

نظمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، احتفالية خاصة لتكريم عدد من العاملين المتميزين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك برعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي حرص على حضور الفعالية تقديراً للعاملين ودورهم الحيوي.

شهد الحفل تكريم المتميزين بمنحهم رحلات عمرة مجانية تقديراً لعطائهم، بحضور قيادات الشركة القابضة وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

وخلال كلمته، أكد المهندس ممدوح رسلان أن الشركة تضع مطالب العاملين في مقدمة أولوياتها، وتسعى دائماً لدعم الكوادر المتميزة وتهيئة بيئة عمل محفزة تفتح المجال أمام الإبداع والابتكار، مشيدا بدورهم كركيزة أساسية لنجاح وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

من جانبه، وجه هشام فؤاد الشكر لرئيس الشركة القابضة على دعمه ورعايته للاحتفالية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز العلاقة مع القواعد العمالية والنقابية وينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن النقابة تعتبر تحفيز العاملين ومساندتهم أساساً للبناء والتنمية.

كما أعرب رضا الدغيدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة وأمين صندوق النقابة العامة للمرافق، عن تقديره لجهود رئيس القابضة في دعم العاملين وممثليهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد دافعاً قوياً لمزيد من البذل والعطاء.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار مبادرة النقابة العامة للمرافق، التي تهدف إلى تكريم العاملين المتميزين ومنحهم حوافز استثنائية تقديراً لجهودهم، ودعما لدورهم في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية.