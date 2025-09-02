قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القابضة للمياه تكرم المتميزين من العاملين برحلات عمرة مجانية

تكريم عدد من العاملين المتميزين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
تكريم عدد من العاملين المتميزين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي
الديب أبوعلي

نظمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، احتفالية خاصة لتكريم عدد من العاملين المتميزين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك برعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي حرص على حضور الفعالية تقديراً للعاملين ودورهم الحيوي.

شهد الحفل تكريم المتميزين بمنحهم رحلات عمرة مجانية تقديراً لعطائهم، بحضور قيادات الشركة القابضة وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

وخلال كلمته، أكد المهندس ممدوح رسلان أن الشركة تضع مطالب العاملين في مقدمة أولوياتها، وتسعى دائماً لدعم الكوادر المتميزة وتهيئة بيئة عمل محفزة تفتح المجال أمام الإبداع والابتكار، مشيدا بدورهم كركيزة أساسية لنجاح وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

من جانبه، وجه هشام فؤاد الشكر لرئيس الشركة القابضة على دعمه ورعايته للاحتفالية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز العلاقة مع القواعد العمالية والنقابية وينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن النقابة تعتبر تحفيز العاملين ومساندتهم أساساً للبناء والتنمية.

كما أعرب رضا الدغيدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة وأمين صندوق النقابة العامة للمرافق، عن تقديره لجهود رئيس القابضة في دعم العاملين وممثليهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد دافعاً قوياً لمزيد من البذل والعطاء.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار مبادرة النقابة العامة للمرافق، التي تهدف إلى تكريم العاملين المتميزين ومنحهم حوافز استثنائية تقديراً لجهودهم، ودعما لدورهم في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية.

النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب النقابة العامة للمرافق القابضة لمياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة الأمريكية

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: نشر الحرس الوطني يتطلب تنسيقًا مع الولايات وليس قرارًا فرديًا

الرئيس السيسي

جمال الكشكي: كلمة الرئيس السيسي في المولد النبوي عكست عمقًا دينيًا ووطنيًا

د. أسامة رسلان

الأوقاف: فيلم وثائقي يعكس القيم الإنسانية للإسلام في احتفال المولد النبوي

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد