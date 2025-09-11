قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وليد دعبس يكرم الصحفيين والنقاد الرياضيين برحلة عمرة

رئيس نادي مودرن سبورت
رئيس نادي مودرن سبورت
حمزة شعيب

استقبل الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، اليوم بمقر النادي عددًا من الصحفيين والنقاد الرياضيين، وذلك في أجواء ودية اتسمت بالتقدير والاحترام المتبادل.

وكان دكتور وليد دعبس قد اجرى قرعة خلال نهائي الدورة الرمضانية للنقاد الرياضيين التي كان النادي راعي لها على رحلة عمرة، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم الحركة الرياضية والإعلام الرياضي في مصر.

وخلال اللقاء، قام رئيس نادي مودرن سبورت بتسليم الفائزين بالجائزة أوراق الرحلة، مؤكدًا أن النادي يفتح أبوابه دائمًا لكل الإعلاميين والرياضيين، ويعتبرهم شركاء نجاح في مسيرة النادي ومشواره.

وأكد دكتور وليد دعبس أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأسرة الصحفية والرياضية، وتقديرًا لجهودهم في تغطية الأحداث الرياضية ونقل الصورة للجمهور بكل مهنية.

واختتم رئيس نادي مودرن سبورت تصريحاته بالتأكيد على أن النادي سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تعزز العلاقات بين الأندية والمؤسسات الإعلامية، وتدعم الروح الرياضية.

الجدير بالذكر أن الصحفيين سيتوجهون إلى السعودية فجر السبت المقبل لأداء مناسك العمرة.

مودرن سبورت النقاد الرياضيين وليد دعبس

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

هجوم الدوحة

طالبوا بتحرك عربي.. نواب وأحزاب مصرية ينددون بالاعتداء الإسرائيلي على قطر

حاتم باشات

باشات: العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك فج لكل الأعراف والقوانين الدولية

عقوبة الحبس

مليون جنيه وغلق المنشأة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الوكالة والوساطة التجارية

بالصور

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

