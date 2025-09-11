وليد دعبس يكرم الصحفيين والنقاد الرياضيين برحلة عمرة

استقبل الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، اليوم بمقر النادي عددًا من الصحفيين والنقاد الرياضيين، وذلك في أجواء ودية اتسمت بالتقدير والاحترام المتبادل.

وكان دكتور وليد دعبس قد اجرى قرعة خلال نهائي الدورة الرمضانية للنقاد الرياضيين التي كان النادي راعي لها على رحلة عمرة، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم الحركة الرياضية والإعلام الرياضي في مصر.

وخلال اللقاء، قام رئيس نادي مودرن سبورت بتسليم الفائزين بالجائزة أوراق الرحلة، مؤكدًا أن النادي يفتح أبوابه دائمًا لكل الإعلاميين والرياضيين، ويعتبرهم شركاء نجاح في مسيرة النادي ومشواره.

وأكد دكتور وليد دعبس أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأسرة الصحفية والرياضية، وتقديرًا لجهودهم في تغطية الأحداث الرياضية ونقل الصورة للجمهور بكل مهنية.

واختتم رئيس نادي مودرن سبورت تصريحاته بالتأكيد على أن النادي سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تعزز العلاقات بين الأندية والمؤسسات الإعلامية، وتدعم الروح الرياضية.

الجدير بالذكر أن الصحفيين سيتوجهون إلى السعودية فجر السبت المقبل لأداء مناسك العمرة.