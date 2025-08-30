أخبار الوادي الجديد| رحلات عمرة لقدامى المحاربين.. 10 قرارات للمحافظ عقب صلاة الجمعة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد



عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لقاءً جماهيريًا عقب أداء صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي بمدينة موط، وذلك خلال جولته المتواصلة لمركز الداخلة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية وأهالي المركز.

حيث استمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجّها بعدد من التوجيهات جاء أبرزها:

▪️ دراسة إدخال تخصصات تعليمية جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتخدم أبناء المركز.

▪️ إجراء حصر كامل لقدامى المحاربين ومنحهم رحلات عمرة مجانية بنظام القرعة العلنية، وذلك خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

▪️ متابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع لجامعة الوادي الجديد بمركز الداخلة، بما يتيح إنشاء كليات جديدة تسهم في توسيع مظلة الخدمات الجامعية.

▪️ التوسع في تخصيص منافذ مجانية للراغبين في إقامة معارض للسلع الغذائية، شريطة الالتزام بالبيع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي.

▪️ المشاركة الفاعلة في مبادرات دعم الأشقاء في غزة من خلال القوافل الإغاثية، بجانب مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" لتوجيه عائدها لصالح تنمية وخدمات القرى.

▪️ دراسة تجديد العيون السطحية المتهالكة بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة، حفاظًا على استدامة النشاط الزراعي ودعم المزارعين.

▪️ دعم بيوت الطلبة بالمركز بتوسعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المغتربين بالمعهد الفني الصحي.

▪️ إعادة طرح مقاولة حفر بئر مياه شرب جديدة لخدمة أهالي قرية الدهوس.

▪️ التأكيد على عدم مسؤولية المحافظة عن أي معاملات استثمارية للأراضي في حال وجود تداخل أو تخارج للشركاء دون إخطار رسمي للمحافظة بالطرق القانونية المعتمدة.

▪️ حصر حالات طلبات تقنين الأراضي المرفوضة من المنظومة، وبحث السبل القانونية الممكنة لتمكين أصحابها من استكمال إجراءات التسليم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال مشروع إنشاء مركز التأهيل بالداخلة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية الجارية بمركز التأهيل الجديد بمركز الداخلة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة ، و محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية المقررافتتاحها بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

و أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الموقع العام والتشطيبات الجارية بالسور الخارجي والمبني التجاري، مشددًا على سرعة استكمال أعمال الفرش والتأثيث، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة اللازمة لتشغيل المركز بالتعاون بين مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعية الشرعية.

صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة بتفقد أحد مصانع تدوير المخلفات الزراعية، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ مراحل التصنيع بالمشروع بدءًا من استقبال المواد الخام وحتى المنتج النهائي، مثمنًا الجهود المبذولة من العاملين أبناء المحافظة ، موجّها بصرف مكافآت مالية فورية قدرها 30 ألف جنيه للعاملين بالمشروع تقديرًا لتفانيهم فى العمل، مؤكدًا على أهمية تعميم فكرة المشروع وإنشاء مصانع مماثلة تخدم مراكز المحافظة بتوفير فرص عمل للشباب.

وفي سياق متصل، تفقد الزملوط إحدى المبادرات الواعدة لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدينة موط، والتي ينفذها أحد شباب المركز بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ، مشيدا بنتائج المبادرة وأهمية مشاركة أصحاب المحال التجارية فى توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.