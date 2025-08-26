من جيبه.. وزير الكهرباء يتبرع بـ5 رحلات عمرة بعد حادث الصحراوي

قرر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التبرع بـ 5 رحلات عمرة من "جيبه الخاص" للعاملين بقطاع الكهرباءـ وذلك بعد أيام قليلة من نجاته من حادث سير على الطريق الصحراوي أثناء توجهه لمدينة العلمين، وذلك على هامش لقائه بوفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة.

وزار المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، وزير الكهرباء، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الصحراوي أثناء توجهه إلى مدينة العلمين.

فيما أعرب الوزير عن شكره وتقديره، للنقابة العامة للمرافق، لما تقدمه من جهود ملموسة لدعم العاملين بشكل متواصل، وتحفيزهم المستمر الذي يسهم بشكل فعّال في تحسين بيئة العمل، معبراً عن اعتزازه بالمبادرة الطيبة التي أعلنت عنها النقابة بعمل رحلة عمرة مجانية للعاملين المتميزين بالقطاع وأثرها البالغ في نفوس العاملين.

وأعلن "وزير الكهرباء" عن رغبته في المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة الإنسانية من خلال اختيار خمسة من العاملين المتميزين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكريمهم برحلة عمرة مجانية من حسابه الشخصي، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلونها في خدمة قطاع الكهرباء.

ولفت الوزير إلى أن هذا التكريم رسالة تقدير لكل عامل مخلص يبذل قصارى جهده دون انتظار مقابل، و إنها هدية من القلب إلى قلوب من جعلوا التفاني والإتقان منهجا لهم ، ومحفزًا لزملائهم على العطاء.

من جانبه وجه هشام فؤاد الشكر والتقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة غير المسبوقة بتاريخ الوزارة، و التي تعكس مدى رقي أخلاقه وإنسانيته، معتبراً أن هذه البادرة تجسد معاني التكافل الاجتماعي وتشكل حافزاً قوياً لجميع العاملين لمواصلة التميز والإبداع في عملهم.

وأعرب فؤاد عن مشاعر الحب والتقدير التي يكنها جميع العاملين في قطاع الكهرباء للوزير، مشيدًا بالجهود الكبيرة والإنجازات الملموسة التي يقودها، وأسهمت بشكل مباشر في استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مثمناً التواجد الميداني الدائم للوزير بين العاملين، ما كان له أبلغ الأثر في تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.