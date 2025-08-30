قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
قرر أن يغادر.. نجوى كرم تكشف كواليس عدم استكمال الدويتو الغنائي مع محمد عبده
أخبار البلد

وزير الكهرباء يسلّم عددا من العاملين المتميزين شهادات تقدير ورحلات عمرة مجانية

احتفالية الكهرباء بالعنال المتميزين
احتفالية الكهرباء بالعنال المتميزين
وفاء نور الدين

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم احتفال النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بالعامل المميز ، وشارك الدكتور عصمت، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء احتفالهم، الذى أقامته النقابة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وقام بتكريم عدد من العاملين وتسليمهم شهادات التقدير والعمرات المجانية، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وأعضاء مجلس النقابة والمكرمون وذويهم وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، مشيدا بروح الأسرة الواحدة، والمعنويات المرتفعة، واهمية تقدير العامل الذى يتفانى فى عمله ويؤدي واجبه للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التيار الكهربائي ومجابهة الأحمال المرتفعة والزيادة فى استهلاك الكهرباء، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغلهم، فى إطار خطة العمل وتغيير نمط التشغيل، وخفض استخدام الوقود التقليدي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث القطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري.

وقدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين المكرمين، شارحا معايير التميز فى الأداء، والتى من بينها إعلاء قيمة العمل بروح الفريق، وتقديم المجموع على الفرد، والتفاني فى أداء المهام وتقديم الحلول المبتكرة، والقدوة الحسنة فى الاهتمام والتواصل مع المشتركين والحرص على مصلحة الشركة وصون المال العام، مشيرا الى الحرص على التواصل المباشر مع العاملين خلال الزيارات الميدانية والجولات التفقدية التى شملت كافة مواقع العمل التابعة، والاستماع اليهم، الأمر الذى انعكس على تحسين معدلات الأداء والالتزام بمعايير الجودة في جميع القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وغيرها من آليات التشغيل، وبدورهم، جدد العاملون تعهدهم بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى اطار المسؤولية لتأمين الشبكة الكهربائية الموحدة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات، لاسيما مشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع وأن مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل علامة هامة في الاقتصاد الوطني، موضحا دعم وإهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا، موضحا أن تحقيق الأهداف يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتنفيذ خطة واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة فى ضوء إدارة رشيدة وتعظيم العوائد من الموارد والأصول المتاحة، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية لقطاع الكهرباء والطاقة، موضحا خطة العمل الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، والعمل على دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة

