أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

يبحث محبو اقتناء المشغولات الذهبية، عن سعر الذهب اليوم الجمعة، والذي يشهد اهتمام كبير من جانب المواطنين في مصر، خاصة المقبلين على الزواج.

اسعار الذهب اليوم في مصر

يظل المعدن الأصفر أحد أبرز أدوات الاستثمار وحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

سعر الذهب الجمعه

متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5577 جنيها للبيع و5554 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 5112 جنيها للبيع مقابل 5091 جنيها للشراء.

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المحلي، فقد سجل 4880 جنيها للبيع و4860 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 4183 جنيها للبيع و4166 جنيها للشراء.



كما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3253 جنيها للبيع و3240 جنيها للشراء، وسجل عيار 12 نحو 2789 جنيها للبيع مقابل 2777 جنيها للشراء.

وعلى مستوى التعاملات العالمية، بلغ سعر الأونصة نحو 3634.15 دولار، بينما سجلت في السوق المحلي 173469 جنيها للبيع و172758 جنيها للشراء.



وتعكس هذه الأسعار ارتباط السوق المحلي بحركة الأونصة عالميا إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة سواء للمستثمرين أو المقبلين على شراء المشغولات الذهبية.



ويأتي هذا الارتفاع متأثرا بصعود سعر الأونصة عالميا التي تجاوزت مستوى 3650 دولارا، إلى جانب التذبذب المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



أعيرة الذهب في مصر

عيار 24: الأكثر نقاء والأعلى سعرا.

عيار 21: الأكثر تداولا وإقبالا، ويعد الخيار الأول في حفلات الخطوبة والزواج.

عيار 18: يتميز بتنوع تصميماته وسعره المناسب ما يجعله شائعا بين فئة الشباب.

عيار 14 وعيار 12: الأقل سعرا ويستخدمان غالبا في بعض المشغولات خفيفة الوزن.



الجنيه الذهب والسبائك: الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن الادخار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة متغيرات رئيسية، أبرزها حركة سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

كما تلعب السياسات النقدية العالمية وحركة التضخم دورا مؤثرا في تحديد اتجاهات المعدن الأصفر.

المصنعية ورسوم الدمغة

إلى جانب السعر الأساسي للجرام، تضاف مصاريف المصنعية التي تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام حسب نوع العيار والتصميم، فضلا عن رسوم الدمغة الثابتة على جميع العيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن المصنعية لا يتم احتسابها عند إعادة البيع، إذ يقوم التاجر بخصمها من السعر النهائي.

الذهب بين الزينة والادخار

وبينما يحرص البعض على اقتناء الذهب للزينة، يراه البعض الآخر وسيلة آمنة للادخار والاستثمار طويل الأجل، خصوصا عياري 21 و24 اللذين يحتفظان بقيمتهما على المدى الطويل.

و يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ آمن، سواء بغرض الزينة أو الادخار أو الاستثمار، مدفوعا بعوامل اقتصادية محلية وعالمية تجعله خيارا مستقرا عبر الزمن.