خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار.. بعد إلغاء الاشتراطات

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بخطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك عقب القرارات الحكومية الجديدة التي هدفت إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط دورة العمل، بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الطابع الحضاري والسلامة الإنشائية.

البناء

إلغاء الاشتراطات والعودة للقانون الموحد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت مطبقة سابقا، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو ما أسهم في إزالة كثير من العقبات أمام المواطنين.

تقليص الإجراءات إلى 8 خطوات فقط

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، في كتاب دوري موجه إلى المحافظات، أنه تم اختصار خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مع نقل الاختصاصات إلى المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية دون الرجوع إلى لجان الجامعات، الأمر الذي يسرع عملية استخراج الترخيص.

تبسيط المستندات والرفع المساحي

أصبح بإمكان المواطن الاكتفاء بتقديم مستند الملكية بدلا من العقد المشهر، كما تم توفير خدمة الرفع المساحي من خلال الجهة الإدارية مقابل رسوم محددة، ما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية.

المدة الزمنية لاستخراج الترخيص

26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.

40 يوم عمل في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.

عدد الأدوار والارتفاعات المسموح بها

بحسب قانون البناء الموحد والاشتراطات المعتمدة:

يسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري بالدورين الأرضي والأول للمباني المطلة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: مسموح ببناء أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 مترا.

في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع هو ضعف عرض الشارع.

التقديم الإلكتروني في المدن الجديدة

بدأت وزارة الإسكان، عبر هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال طلبات تراخيص البناء إلكترونيا منذ يناير الماضي، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، حيث يتيح النظام الجديد رفع الرسومات الهندسية والمستندات وسداد الرسوم دون الحاجة للحضور الشخصي.

الإجراءات التفصيلية لاستخراج الترخيص

أولا – بيان صلاحية الموقع للبناء

تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بالبطاقة وكروكي الموقع.

إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم (15 يوما).

إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام بعد المراجعة.

المدة الإجمالية: 20 يوما.

ثانيا – إصدار رخصة البناء

تقديم طلب الترخيص مرفقا بعقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي.

تقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة ووثيقة التأمين إن لزم.

مراجعة الملف من المركز التكنولوجي خلال 14 يوما.

التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد وتقديم العقود.

تحديد الرسوم من لجنة مختصة خلال 10 أيام.

دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.