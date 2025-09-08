قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار.. بعد إلغاء الاشتراطات

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار
محمد غالي

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بخطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك عقب القرارات الحكومية الجديدة التي هدفت إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط دورة العمل، بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الطابع الحضاري والسلامة الإنشائية.

البناء

إلغاء الاشتراطات والعودة للقانون الموحد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت مطبقة سابقا، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو ما أسهم في إزالة كثير من العقبات أمام المواطنين.

تقليص الإجراءات إلى 8 خطوات فقط

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، في كتاب دوري موجه إلى المحافظات، أنه تم اختصار خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مع نقل الاختصاصات إلى المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية دون الرجوع إلى لجان الجامعات، الأمر الذي يسرع عملية استخراج الترخيص.

تبسيط المستندات والرفع المساحي

أصبح بإمكان المواطن الاكتفاء بتقديم مستند الملكية بدلا من العقد المشهر، كما تم توفير خدمة الرفع المساحي من خلال الجهة الإدارية مقابل رسوم محددة، ما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية.

المدة الزمنية لاستخراج الترخيص

26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.
40 يوم عمل في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.

عدد الأدوار والارتفاعات المسموح بها

بحسب قانون البناء الموحد والاشتراطات المعتمدة:

يسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري بالدورين الأرضي والأول للمباني المطلة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.
في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: مسموح ببناء أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 مترا.
في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع هو ضعف عرض الشارع.

التقديم الإلكتروني في المدن الجديدة

بدأت وزارة الإسكان، عبر هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال طلبات تراخيص البناء إلكترونيا منذ يناير الماضي، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، حيث يتيح النظام الجديد رفع الرسومات الهندسية والمستندات وسداد الرسوم دون الحاجة للحضور الشخصي.

الإجراءات التفصيلية لاستخراج الترخيص

أولا – بيان صلاحية الموقع للبناء

تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بالبطاقة وكروكي الموقع.
إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم (15 يوما).
إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام بعد المراجعة.
المدة الإجمالية: 20 يوما.

ثانيا – إصدار رخصة البناء

تقديم طلب الترخيص مرفقا بعقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي.
تقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة ووثيقة التأمين إن لزم.
مراجعة الملف من المركز التكنولوجي خلال 14 يوما.
التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد وتقديم العقود.
تحديد الرسوم من لجنة مختصة خلال 10 أيام.
دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

إلغاء الاشتراطات العودة للقانون الموحد استخراج تراخيص البناء الأدوار المسموح عدد الأدوار المسموح بها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

محمد تيسير مطر

إرادة جيل يدرس طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب

قبل الإعلان عن الجدول الزمني.. استقالة هؤلاء شرط لدخول مجلس النواب الجديد

نزع الملكية

شروط صارمة لنزع ملكية العقارات وتعويضات فورية للمواطنين بالقانون.. تفاصيل

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد