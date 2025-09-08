قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية

برتوكول التعاون
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع خمسة بروتوكولات تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية ورفع كفاءتهم المهنية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه البروتوكولات تهدف إلى دعم الأطباء وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب تحسين البنية التحتية لسكن الأطباء، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة ومستدامة. 

منح دبلوم مهني معتمد من المجلس الصحي المصري

يتضمن البروتوكول الأول التعاون مع قطاع تنمية المهن الطبية لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في التخصصات الفنية والإدارية، مع منح دبلوم مهني معتمد من المجلس الصحي المصري في مجالات سلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم استقدام خبراء دوليين ومحليين لتدريب أعضاء الصندوق من الأطباء وكوادر التمريض.

 وقّع هذا البروتوكول اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن بروتوكولين من البروتوكولات يركزان على تطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء في عدد من الوحدات الصحية بمحافظة بني سويف، ومستشفيات جامعات القاهرة، الزقازيق، وعين شمس، بهدف توفير بيئة إقامة متطورة تتماشى مع المعايير الحديثة، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية لضمان الراحة والأمان للأطقم الطبية.

 وقّع هذين البروتوكولين اللواء حسين دحروج، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما أشار إلى أن البروتوكول الرابع يهدف إلى دعم تدريب الأطباء المسجلين في برنامج البورد المصري، من خلال التعاون بين الصندوق والمجلس الصحي المصري، لتعزيز مهاراتهم المهنية، وقّعه اللواء حسين دحروج والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بينما تعلق البروتوكول الخامس، بتدريب طلاب امتياز كليات الطب البشري في منشآت الرعاية الأولية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وقّعه الدكتورة هنادي محمد، والدكتور عمر شريف عمر امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية 

يؤكد هذا الحدث حرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطباء والفرق الطبية، من خلال تحسين بيئة عملهم، وتوفير التدريب اللازم لضمان تقديم رعاية صحية متميزة، بما يعزز من جودة النظام الصحي في مصر.

الصحة الأطباء وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان مجلس الوزراء

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ورموز الصوفية يشاركون في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول الوعي والتنمية المستدامة

الدكتور حسن الصغير

أكاديمية الأزهر تستنكر صعود صغير لم يكمل تعليمه المنبر ويسئ للنبي

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

