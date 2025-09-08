الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع خمسة بروتوكولات تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية ورفع كفاءتهم المهنية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه البروتوكولات تهدف إلى دعم الأطباء وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب تحسين البنية التحتية لسكن الأطباء، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة ومستدامة.

منح دبلوم مهني معتمد من المجلس الصحي المصري

يتضمن البروتوكول الأول التعاون مع قطاع تنمية المهن الطبية لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في التخصصات الفنية والإدارية، مع منح دبلوم مهني معتمد من المجلس الصحي المصري في مجالات سلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم استقدام خبراء دوليين ومحليين لتدريب أعضاء الصندوق من الأطباء وكوادر التمريض.

وقّع هذا البروتوكول اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن بروتوكولين من البروتوكولات يركزان على تطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء في عدد من الوحدات الصحية بمحافظة بني سويف، ومستشفيات جامعات القاهرة، الزقازيق، وعين شمس، بهدف توفير بيئة إقامة متطورة تتماشى مع المعايير الحديثة، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية لضمان الراحة والأمان للأطقم الطبية.

وقّع هذين البروتوكولين اللواء حسين دحروج، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما أشار إلى أن البروتوكول الرابع يهدف إلى دعم تدريب الأطباء المسجلين في برنامج البورد المصري، من خلال التعاون بين الصندوق والمجلس الصحي المصري، لتعزيز مهاراتهم المهنية، وقّعه اللواء حسين دحروج والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بينما تعلق البروتوكول الخامس، بتدريب طلاب امتياز كليات الطب البشري في منشآت الرعاية الأولية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وقّعه الدكتورة هنادي محمد، والدكتور عمر شريف عمر امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

يؤكد هذا الحدث حرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطباء والفرق الطبية، من خلال تحسين بيئة عملهم، وتوفير التدريب اللازم لضمان تقديم رعاية صحية متميزة، بما يعزز من جودة النظام الصحي في مصر.