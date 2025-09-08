قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، مع استمرار وفرة المعروض في السوق المحلية وتوازن حركة العرض والطلب.


 

أسعار الحديد للطن:


 

حديد عز: من 45,000 إلى 45,500 جنيه.


 

حديد المصريين: من 44,800 إلى 45,200 جنيه.


 

حديد بشاي: من 44,700 إلى 45,000 جنيه.


 

حديد الجارحي: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.


 

حديد الجيوشي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد المراكبي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد السويس للصلب: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.


 

حديد عنتر: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.


 

حديد العشري: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد مصر ستيل: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.


 


 

أسعار الأسمنت للطن:


 

الأسمنت المسلح: من 2,150 إلى 2,250 جنيهًا.


 

أسمنت النصر: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت لافارج: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.

أسمنت السويدي: من 2,150 إلى 2,250 جنيه.


 

أسمنت حلوان: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت الممتاز: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت العسكري: من 2,080 إلى 2,180 جنيه.


 

أسمنت أسوان: من 2,070 إلى 2,150 جنيه.


 

أسمنت طرة: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

الأسمنت المقاوم للملوحة: من 2,200 إلى 2,300 جنيه.


 

الأسمنت الأبيض: من 3,700 إلى 3,900 جنيه.


 

أسمنت سيناء: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.

تعكس حركة الأسعار اليوم استقرارًا مدعومًا بتوافر الإنتاج المحلي وتراجع طفيف في تكاليف النقل العالمية. ورغم الاستقرار الحالي، يظل السوق متأثرًا بالتغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا خاصة خام الحديد والفحم المستخدم في صناعة الأسمنت، مع توقعات بمرونة الأسعار وفقًا لحجم الطلب على مشروعات التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

