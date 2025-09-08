في اليوم العالمي لمحو الأمية.. الشعب الجمهوري: التعليم بوابة لبناء مصر الحديثة

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، جدد حزب الشعب الجمهوري تأكيده على التزامه الثابت بدعم كافة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التعليم والتثقيف في المجتمع المصري، مؤكدًا أن محو الأمية هو حق أساسي لكل مواطن، وركيزة رئيسية في بناء مجتمع قوي ومزدهر.

وأكد الحزب، في بيان له، أن التحديات التي يفرضها العصر الحديث، وعلى رأسها "الأمية الرقمية"، تتطلب رؤية شاملة وبرامج نوعية تضمن تمكين الأفراد من أدوات المعرفة، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، من أجل تحقيق العدالة التعليمية والتنمية المستدامة.

وشدد "الشعب الجمهوري" على ضرورة تكثيف البرامج التعليمية الموجهة للكبار والشباب على حد سواء، مع تعزيز أوجه التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول التعليم والتثقيف إلى كل فئات المجتمع، وخلق جيل قادر على مواكبة متغيرات العصر.

وأشار الحزب إلى أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من محو أميته، ليس فقط بالمعنى التقليدي، بل بتمكينه من أدوات العصر، وتعزيز قدراته على التفكير النقدي، والعمل المنتج، والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل وطنه.