حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

في اليوم العالمي لمحو الأمية.. الشعب الجمهوري: التعليم بوابة لبناء مصر الحديثة

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، جدد حزب الشعب الجمهوري تأكيده على التزامه الثابت بدعم كافة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التعليم والتثقيف في المجتمع المصري، مؤكدًا أن محو الأمية هو حق أساسي لكل مواطن، وركيزة رئيسية في بناء مجتمع قوي ومزدهر.

وأكد الحزب، في بيان له، أن التحديات التي يفرضها العصر الحديث، وعلى رأسها "الأمية الرقمية"، تتطلب رؤية شاملة وبرامج نوعية تضمن تمكين الأفراد من أدوات المعرفة، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، من أجل تحقيق العدالة التعليمية والتنمية المستدامة.

وشدد "الشعب الجمهوري" على ضرورة تكثيف البرامج التعليمية الموجهة للكبار والشباب على حد سواء، مع تعزيز أوجه التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول التعليم والتثقيف إلى كل فئات المجتمع، وخلق جيل قادر على مواكبة متغيرات العصر.

وأشار الحزب إلى أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من محو أميته، ليس فقط بالمعنى التقليدي، بل بتمكينه من أدوات العصر، وتعزيز قدراته على التفكير النقدي، والعمل المنتج، والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل وطنه.

اليوم العالمي لمحو الأمية حزب الشعب الجمهوري المناطق الريفية والمحرومة العدالة التعليمية التنمية المستدامة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

كيليان مبابي

أبرزها بايرن ميونخ.. مبابي: 3 أندية ألمانية حاولت التعاقد معي

تامر هجرس

تامر هجرس يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

أحمد عبد القادر

أحمد عبدالقادر يظهر لأول مرة اليوم في لقاء الأهلي والشباب

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

