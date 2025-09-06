الشعب الجمهوري يبحث خطة خوض انتخابات مجلس النواب 2025

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة الاستعدادات النهائية قبيل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، ووضع الخطوط العريضة لخطة التحرك خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظات.

الشعب الجمهوري يستعد لانتخابات مجلس النواب

جاء الاجتماع برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب، وبمشاركة النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، فضلًا عن حضور أمناء الأمانات النوعية المركزية للحزب.

تناول الاجتماع تفاصيل العمل التنظيمي واللوجستي، إلى جانب خطة التواصل الجماهيري المباشر، والآليات العملية لدعم مرشحي الحزب على النظامين الفردي والقائمة، كما ناقش الحضور أهمية تكثيف الحملات التوعوية والتفاعلية مع المواطنين، بما يضمن الحضور الفاعل للحزب في الدوائر الانتخابية، ويعزز ثقة الشارع المصري في قدرته على تمثيله داخل البرلمان المقبل.

صوت المواطن المصري في البرلمان

وخلال الاجتماع أكد المهندس حازم عمر أن انتخابات 2025 تمثل محطة فارقة في مسيرة حزب الشعب الجمهوري، مشددًا على أن هدف الحزب هو أن يكون صوت المواطن المصري في البرلمان عبر مرشحين قادرين على خدمة الناس بجدية وكفاءة.

من جانبه، أوضح النائب أحمد أبو هشيمة أن الحزب يضع نصب عينيه دعم الشباب والمرأة ورجال الصناعة، إيمانًا بأن البرلمان المقبل يجب أن يعكس روح مصر الحديثة بكل طاقاتها.

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة أن الحزب يمتلك خبرة برلمانية كبيرة سيتم توظيفها لصالح الوطن، مشيرًا إلى أن الحزب لديه كوادر مؤهلة للعمل تحت قبة المجلس بكفاءة واقتدار.

فيما شدد السيد أحمد الألفي على أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا سياسيًا مهمًا، يتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف لضمان مشاركة واسعة وفاعلة، وترجمة رؤية الحزب في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى خطوات عملية ملموسة.