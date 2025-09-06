قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يبحث خطة خوض انتخابات مجلس النواب 2025

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة الاستعدادات النهائية قبيل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، ووضع الخطوط العريضة لخطة التحرك خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظات.

الشعب الجمهوري يستعد لانتخابات مجلس النواب 

جاء الاجتماع برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب، وبمشاركة النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، فضلًا عن حضور أمناء الأمانات النوعية المركزية للحزب.

تناول الاجتماع تفاصيل العمل التنظيمي واللوجستي، إلى جانب خطة التواصل الجماهيري المباشر، والآليات العملية لدعم مرشحي الحزب على النظامين الفردي والقائمة، كما ناقش الحضور أهمية تكثيف الحملات التوعوية والتفاعلية مع المواطنين، بما يضمن الحضور الفاعل للحزب في الدوائر الانتخابية، ويعزز ثقة الشارع المصري في قدرته على تمثيله داخل البرلمان المقبل.

صوت المواطن المصري في البرلمان

وخلال الاجتماع أكد المهندس حازم عمر أن انتخابات 2025 تمثل محطة فارقة في مسيرة حزب الشعب الجمهوري، مشددًا على أن هدف الحزب هو أن يكون صوت المواطن المصري في البرلمان عبر مرشحين قادرين على خدمة الناس بجدية وكفاءة.

من جانبه، أوضح النائب أحمد أبو هشيمة أن الحزب يضع نصب عينيه دعم الشباب والمرأة ورجال الصناعة، إيمانًا بأن البرلمان المقبل يجب أن يعكس روح مصر الحديثة بكل طاقاتها.

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة أن الحزب يمتلك خبرة برلمانية كبيرة سيتم توظيفها لصالح الوطن، مشيرًا إلى أن الحزب لديه كوادر مؤهلة للعمل تحت قبة المجلس بكفاءة واقتدار.

فيما شدد السيد أحمد الألفي على أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا سياسيًا مهمًا، يتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف لضمان مشاركة واسعة وفاعلة، وترجمة رؤية الحزب في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى خطوات عملية ملموسة.

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب أخبار البرلمان انتخابات مجلس النواب المصري الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مجدي طلبة: منتخب مصر قادر على التأهل إلى المونديال أمام بوركينا فاسو

محمد الشيخ

مدرب وادي دجلة: خضت تجربة التحكيم من قبل.. واكتشفت شغفي بالتدريب مع «بنفيكا» البرتغالي

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد