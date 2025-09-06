قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
برلمان

قبل إعلان الجدول الزمني .. المستندات المطلوبة وشروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

عبد الرحمن سرحان

في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية إعلان الجدول الزمني الكامل لـ انتخابات مجلس النواب 2025، يتساءل الكثيرون عن  أبرز المستندات المطلوبة للترشح في الدوائر المخصصة للنظام الفردي وكذلك شروط تشكيل القوائم.

مستندات الترشح للفردي

وتتضمن الأوراق والمستندات الأساسية التي يجب على المترشح تجهيزها ما يلي:

بيان السيرة الذاتية متضمنًا المؤهلات العلمية والخبرة العملية.

صحيفة الحالة الجنائية لإثبات خلو السجل من السوابق.

بيان الانتماء السياسي لتحديد صفة المترشح مستقلاً أو حزبيًا مع ذكر اسم الحزب إن وجد.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني.

إيصال إيداع التأمين البالغ 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

حساب شخصي بأحد البنوك المصرية.

كشف طبي معتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

وأي مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

شروط تشكيل القوائم

نص قانون مجلس النواب في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة.

ووفقا للقانون يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما.


تعرف على تشكيل القوائم الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبلة
كتب ـ هشام عبد الجليل
الخميس، 19 يونيو 2025 07:00 م
نص قانون مجلس النواب في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة.

ووفقا للقانون يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما.

ويحدد القانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

9 مترشحين من المسيحيين.

6 مترشحين من العمال والفلاحين

6 مترشحين من الشباب.

3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشارإليها.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وفي سياق متصل، أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون.

وأوضح بدوي أن مجلس إدارة الهيئة يعكف حاليًا على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن عنه رسميًا في مؤتمر صحفي يتضمن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتفاصيل مواعيد فتح باب الترشح وكافة مراحل العملية حتى إعلان النتائج النهائية.

ودعت الهيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتجنب الشائعات في هذه المرحلة الدقيقة.

