كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لا تأجيل .. الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب في موعدها

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.


وأضاف المستشار حازم بدوي، في بيان اليوم الجمعة، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.


وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة، وتجنب إثارة الشائعات.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترامب

محكمة أمريكية تؤيد قرارا يمنع إدارة ترامب من خفض المساعدات الخارجية

جانب من المداهمة على مصنع

أول تعليق من كوريا الجنوبية على إعتقال مواطنيها في أمريكا

سفارة الاحتلال - أرشيفي

بلجيكا ..إعتقال مشتبه به خارج سفارة الاحتلال بحوزته زجاجة مولوتوف

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

