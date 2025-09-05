لا تأجيل .. الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب في موعدها

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.



وأضاف المستشار حازم بدوي، في بيان اليوم الجمعة، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.



وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة، وتجنب إثارة الشائعات.