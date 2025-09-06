المستقلون الجدد في حالة انعقاد مستمر استعدادًا للانتخابات البرلمانية

أعلن حزب المستقلين الجدد أن الحزب في حالة انعقاد مستمر منذ نهاية انتخابات الشيوخ ٢٠٢٥ والذي دخل فيه الحزب جولة الإعادة بمرشحه في محافظة الغربية.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن هناك توجيه واضح باستمرار لجان الاختيار بالمحافظات باستمرار عملها في الوقوف على الأسماء النهائية للترشح باسم الحزب مع انتظار الإعلان عن الجدول الزمني من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن الحزب سيعطي الأولوية للترشح علي مقاعد الفردي ، وأن هناك مناقشات دائره حول خوض الانتخابات من خلال القوائم الانتخابية.

وأكدت دكتوره نجلاء شطا ، أمين عام الحزب أن التنظيم الحزبي في حالة استنفار منذ نهاية انتخابات الشيوخ ،وخاصة أمانة الشباب وأمانة المرأة ، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع المصريين بالخارج.

وأكد الحزب أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية كحق دستوري وواجب وطني

مع التاكيد على أن الوصول للمقاعد البرلمانية لن يكون إلا من خلال صناديق الاقتراع.