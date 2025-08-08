المستقلين الجدد: قرار إسرائيل باحتلال غزه ينسف جهود الوساطة

أكد حزب المستقلين الجدد إدانته لقرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل لأنه يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية .

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن هذا القرار يجهز على جهود الوساطة ويقضي علي فرص إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف عناني أن الاحتلال الكامل سيهدد بحرب إبادة أكبر مما يتم وفكرو المساعدات لغزة باتت محل شك خاصو وأن الاحتلال بالكامل سيكون الحكم والسيطرة في كل مقاليد الأمور في يد إسرائيل بعد تدمير غزة بالكامل .

وأشار عناني إلى أن احتلال غزة بالكامل قضي علي فرص إعادة الإعمار للقطاع إلا من خلال رؤيه إسرائيل الذي المبنية علي مبدأ التهجير من القطاع.

وأكد الحزب ان ما تقوم به إسرائيل بمساندة أمريكية خطوة لتغيير خربطه الشرق الأوسط و لتحقيق أحلام إسرائيل التوسعية رغما عن قرارات الشرعية الدولية.

ونوه الحزب أن هذا القرار محاولة لتغيير الواقع في غزة ويؤدي إلى استمرار التوتر الاقليمي في المنطقة .