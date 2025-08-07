قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: إنتاج 91% من أدوية المصريين محليًا إنجاز استراتيجي يعزز السيادة الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن إنتاج الدولة91% من أدوية المصريين محليًا:

 إنجاز وطني يؤسس لسيادة صحية حقيقية

 يعزز الأمن القومي ويقلل فاتورة الاستيراد

 خطوة استراتيجية لتصدير الدواء المصري للعالم

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان هيئة الدواء المصرية أن مصر نجحت في تحقيق نسبة 91% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية محليًا، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة في تعزيز الأمن القومي الصحي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويمثل خطوة استراتيجية نحو سيادة دوائية حقيقية.

اكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن إعلان هيئة الدواء المصرية عن وصول الإنتاج المحلي إلى 91% من احتياجات سوق الدواء يُعد "إنجازًا حقيقيًا" يُحسب للدولة المصرية، ويعكس نجاح السياسات الوطنية في توطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في واحدة من أكثر القطاعات الاستراتيجية حساسية.

وقالت "عبد الحليم" في تصريح خاص لـصدي البلد"ما تحقق في ملف تصنيع الدواء محليًا هو خطوة جادة نحو تعزيز الأمن القومي الصحي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة التي تهدد سلاسل الإمداد."

وأضافت:"مصر لم تُحقق فقط إنجازًا رقميًا بإنتاج 91% من أدويتها محليًا، بل وضعت نفسها على خريطة التصدير الدوائي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويفتح فرصًا جديدة للتعاون الطبي مع الدول الشقيقة."

كما أكدت أن لجنة الصحة بالبرلمان تدعم بقوة توجه الدولة نحو تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، مطالبة باستمرار تقديم الحوافز للمستثمرين الوطنيين في هذا القطاع، بما يضمن استدامة الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص التصدير.

في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إعلان هيئة الدواء المصرية عن إنتاج 91% من احتياجات السوق المحلي من الدواء محليًا يُعد نقلة نوعية في ملف الأمن الدوائي المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تدرك أهمية امتلاك قرارها في قطاع حيوي مثل الدواء.

وقالت "عبد العظيم" في تصريح خاص:"ما حققته مصر في هذا الملف لا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر، لأن الاكتفاء الدوائي الذاتي أصبح اليوم جزءًا من مفهوم السيادة الوطنية، خاصة في ظل تحديات الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية."

وأضافت:"خطوة الوصول إلى 91% إنتاج محلي لا تمثل فقط نجاحًا في التصنيع، بل أيضًا ثقة في الكوادر الوطنية وقدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق بجودة عالية، وفتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني."

وأشارت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تدعم استكمال هذه المسيرة من خلال تشريعات تسهّل توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وخاصة المواد الخام، مؤكدة أن الاعتماد على المنتج المصري لم يعد خيارًا، بل ضرورة أمن قومي وصحي في المقام الأول.

كما، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بما أعلنته هيئة الدواء المصرية بشأن وصول نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية إلى 91% من احتياجات السوق، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يُعزز من قوة الدولة في تحقيق سيادتها الصحية، ويقلل من الضغط على العملة الأجنبية وفاتورة الاستيراد.

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"هذا الرقم لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة توجه استراتيجي من الدولة نحو الاعتماد على الذات، ودعم الصناعات الوطنية الحيوية، وعلى رأسها صناعة الدواء، التي تُعد واحدة من أكثر الصناعات ارتباطًا بالأمن القومي."

وأضاف:"زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية لا تُفيد فقط السوق المصري، بل تفتح أيضًا الباب أمام تعزيز صادرات الدواء المصري إلى الأسواق العربية والأفريقية، خاصة بعد ما حققته مصر من سمعة طيبة في جودة التصنيع الدوائي."

وأشار النائب إلى أهمية أن تُستكمل هذه النجاحات بدعم أكبر للمصانع الوطنية، وتقديم تسهيلات للاستثمار في مجال إنتاج المواد الخام الدوائية، لتكتمل منظومة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة.

مجلس النواب الدواء المصري نواب البرلمان إنتاج الدولة91 أدوية المصريين هيئة الدواء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

التربية الجنـ.سية للأطفال ذوي الإعاقة من منظور ديني ندوة بدمياط

محافظة دمياط

انطلاق فعاليات "100 يوم صحة بدمياط" بالتعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف

راس البر

حملات نظافة مكثفة بمنطقة اللسان برأس البر

بالصور

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد