نواب البرلمان: إنتاج 91% من أدوية المصريين محليًا إنجاز استراتيجي يعزز السيادة الصحية

نواب البرلمان عن إنتاج الدولة91% من أدوية المصريين محليًا:

إنجاز وطني يؤسس لسيادة صحية حقيقية

يعزز الأمن القومي ويقلل فاتورة الاستيراد

خطوة استراتيجية لتصدير الدواء المصري للعالم

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان هيئة الدواء المصرية أن مصر نجحت في تحقيق نسبة 91% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية محليًا، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة في تعزيز الأمن القومي الصحي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويمثل خطوة استراتيجية نحو سيادة دوائية حقيقية.

اكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن إعلان هيئة الدواء المصرية عن وصول الإنتاج المحلي إلى 91% من احتياجات سوق الدواء يُعد "إنجازًا حقيقيًا" يُحسب للدولة المصرية، ويعكس نجاح السياسات الوطنية في توطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في واحدة من أكثر القطاعات الاستراتيجية حساسية.

وقالت "عبد الحليم" في تصريح خاص لـصدي البلد"ما تحقق في ملف تصنيع الدواء محليًا هو خطوة جادة نحو تعزيز الأمن القومي الصحي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة التي تهدد سلاسل الإمداد."

وأضافت:"مصر لم تُحقق فقط إنجازًا رقميًا بإنتاج 91% من أدويتها محليًا، بل وضعت نفسها على خريطة التصدير الدوائي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويفتح فرصًا جديدة للتعاون الطبي مع الدول الشقيقة."

كما أكدت أن لجنة الصحة بالبرلمان تدعم بقوة توجه الدولة نحو تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، مطالبة باستمرار تقديم الحوافز للمستثمرين الوطنيين في هذا القطاع، بما يضمن استدامة الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص التصدير.

في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إعلان هيئة الدواء المصرية عن إنتاج 91% من احتياجات السوق المحلي من الدواء محليًا يُعد نقلة نوعية في ملف الأمن الدوائي المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تدرك أهمية امتلاك قرارها في قطاع حيوي مثل الدواء.

وقالت "عبد العظيم" في تصريح خاص:"ما حققته مصر في هذا الملف لا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر، لأن الاكتفاء الدوائي الذاتي أصبح اليوم جزءًا من مفهوم السيادة الوطنية، خاصة في ظل تحديات الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية."

وأضافت:"خطوة الوصول إلى 91% إنتاج محلي لا تمثل فقط نجاحًا في التصنيع، بل أيضًا ثقة في الكوادر الوطنية وقدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق بجودة عالية، وفتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني."

وأشارت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تدعم استكمال هذه المسيرة من خلال تشريعات تسهّل توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وخاصة المواد الخام، مؤكدة أن الاعتماد على المنتج المصري لم يعد خيارًا، بل ضرورة أمن قومي وصحي في المقام الأول.

كما، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بما أعلنته هيئة الدواء المصرية بشأن وصول نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية إلى 91% من احتياجات السوق، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يُعزز من قوة الدولة في تحقيق سيادتها الصحية، ويقلل من الضغط على العملة الأجنبية وفاتورة الاستيراد.

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"هذا الرقم لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة توجه استراتيجي من الدولة نحو الاعتماد على الذات، ودعم الصناعات الوطنية الحيوية، وعلى رأسها صناعة الدواء، التي تُعد واحدة من أكثر الصناعات ارتباطًا بالأمن القومي."

وأضاف:"زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية لا تُفيد فقط السوق المصري، بل تفتح أيضًا الباب أمام تعزيز صادرات الدواء المصري إلى الأسواق العربية والأفريقية، خاصة بعد ما حققته مصر من سمعة طيبة في جودة التصنيع الدوائي."

وأشار النائب إلى أهمية أن تُستكمل هذه النجاحات بدعم أكبر للمصانع الوطنية، وتقديم تسهيلات للاستثمار في مجال إنتاج المواد الخام الدوائية، لتكتمل منظومة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة.