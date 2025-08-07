هيئة الدواء: مصر أول دولة في العالم تنتج 91% من دوائها محليا

قال الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، أن الدولة المصرية نجحت في توطين بعض الأدوية خلال الفترة الماضية لافتا إلي أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي وصلت إلى 91٪ إنتاج محلي من استخدامات الأدوية في السوق المصري .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ، أن هيئة الدواء قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية للوصول إلى هذا الكم الكبير من الإنتاج المحلي من الأدوية والذي بدوره يقلل الاستيراد من الخارج ويعزز من الأمن القومي للدوائي.

تصدير الدواء

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية ، إلى أن الهيئة لا تنظر إلي سوق الدواء نحو الإنتاج المحلي فقط بل هناك رؤية لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير إلي الخارج من أجل تعزيز الاقتصاد المصري.