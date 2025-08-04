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هيئة الدواء تعلن التعامل مع 13700 شكوى منذ تفعيل المنظومة الحكومية الموحدة
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الدواء تعلن التعامل مع 13700 شكوى منذ تفعيل المنظومة الحكومية الموحدة

الشكاوي الحكومية
الشكاوي الحكومية
عبدالصمد ماهر

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تعاملت بكفاءة عالية مع ما يقرب من 13,700 استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحتى نهاية يونيو 2025، محققة نسبة إنجاز تقترب من 100%، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الجهود  بناءً على توجيهات الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تسهيل تواصل المواطنين مع مختلف الجهات وحل المشكلات بسرعة، استنادًا إلى قرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.

استقبال نحو 1500 استفسار وشكوى

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في النصف الأول من عام 2025 تم استقبال نحو 1500 استفسار وشكوى عبر المنظومة الموحدة، تناولت بشكل رئيسي موضوعات توافر المستحضرات الدوائية، والإبلاغ عن مخالفات خاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، إلى جانب استفسارات عامة متعلقة بالرقابة والجودة، تم توزيع هذه الشكاوى والاستفسارات على الإدارات المعنية، والتعامل معها بسرعة وفاعلية، وفقًا لأعلى معايير الجودة والدقة، بما يضمن احترام الخصوصية، وسرية البيانات، وتحقيق العدالة في المعالجة.

وقد أكدت الهيئة أنها تعاملت مع هذه البلاغات بكفاءة عالية، محققة نسبة إنجاز بلغت قرابة 100%، من خلال تحسين مستمر ورفع كفاءة الخدمات، وتدريب مستمر للكوادر البشرية بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة، ومتابعة دقيقة من القيادات على كافة المستويات لضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، ودعم سبل التواصل المجتمعي في إطار من الخصوصية، والسرية، والمساواة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين تقديم الشكاوي والاستفسارات عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باستخدام الوسائل التالية (مع توفر QR Code في البوستر التوعوي المرفق):

البوابة الإلكترونية: www.shakwa.eg

تطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول

الخط الساخن: 16528

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على أهمية تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعّال لهيئة الدواء المصرية مع المواطنين، والعمل على تحقيق رضائهم، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، من حيث تلقي الاستفسارات والشكاوي وفحصها ومعالجة أسبابها واستمرار الجهود، والعمل على تذليل كافة العقبات، والاستجابة السريعة، وذلك بهدف تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي، والعمل على وصول الدواء بشكل آمن وفعّال وبجودة عالية للمرضى وذويهم، وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم خدمات الهيئة للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة.

الشكاوى الشكاوي الحكومية الموحدة يونيو 2025 هيئة الدواء مجلس الوزراء المواطنين

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