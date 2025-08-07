قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعرض خطط احتلال غزة ونتنياهو يدرس تحركًا تدريجيًا بتنسيق دولي
اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادي.. ماذا وجد العلماء؟
تعرف على غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص
غادة إبراهيم تخرج عن صمتها: سيجارة واحدة أطاحت بدوري مع أحمد زكي
بايرن ميونيخ يلقن توتنهام درسًا قاسيًا برباعية نظيفة قبل كأس السوبر الأوروبي
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يندد بقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

غزة
غزة
فريدة محمد

أعرب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، عن إدانته الشديدة لما قام به المستوطنون الإسرائيليون وأبناؤهم من اعتداء وسرقة متعمدة لشاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة، في مشهد وحشي يعكس حجم الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد الجندي، في بيان صحفي اليوم، أن ما حدث من تدمير متعمد للمساعدات الغذائية والطبية المخصصة للمدنيين في غزة يمثل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد المهندس حازم الجندى ، على أن صمت بعض الأطراف الدولية تجاه مثل هذه الجرائم يفتح الباب لمزيد من التصعيد والانتهاكات، ويعطي ضوءًا أخضر لاستمرار سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف قهرية داخل القطاع.

وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل على عهدها في دعم القضية الفلسطينية والقيام بدورها التاريخي والإنساني في إيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لن تثني الدولة المصرية عن التمسك بثوابتها تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

قطاع غزة النائب المهندس حازم الجندي حزب الوفد الهيئة العليا بحزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

غزة

برلماني يندد بقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

الادوية

برلماني: تصنيع 91% من أدوية المصريين محليًا إنجاز يقلل فاتورة الاستيراد

رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: القاهرة بوابة استقرار السودان

بالصور

صائم وعشوائي.. اعرف نسب السكر في الدم الطبيعية

اختبارات السكر
اختبارات السكر
اختبارات السكر

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد