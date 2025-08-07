برلماني يندد بقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

أعرب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، عن إدانته الشديدة لما قام به المستوطنون الإسرائيليون وأبناؤهم من اعتداء وسرقة متعمدة لشاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة، في مشهد وحشي يعكس حجم الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد الجندي، في بيان صحفي اليوم، أن ما حدث من تدمير متعمد للمساعدات الغذائية والطبية المخصصة للمدنيين في غزة يمثل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد المهندس حازم الجندى ، على أن صمت بعض الأطراف الدولية تجاه مثل هذه الجرائم يفتح الباب لمزيد من التصعيد والانتهاكات، ويعطي ضوءًا أخضر لاستمرار سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف قهرية داخل القطاع.

وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل على عهدها في دعم القضية الفلسطينية والقيام بدورها التاريخي والإنساني في إيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لن تثني الدولة المصرية عن التمسك بثوابتها تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.