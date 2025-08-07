برلماني: وصول مصر لـ91% إنتاج دوائي محلي يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية الأمن الصحي

أكدت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إعلان هيئة الدواء المصرية عن إنتاج 91% من احتياجات السوق المحلي من الدواء محليًا يُعد نقلة نوعية في ملف الأمن الدوائي المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تدرك أهمية امتلاك قرارها في قطاع حيوي مثل الدواء.

وقالت "عبد العظيم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد""ما حققته مصر في هذا الملف لا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر، لأن الاكتفاء الدوائي الذاتي أصبح اليوم جزءًا من مفهوم السيادة الوطنية، خاصة في ظل تحديات الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية."

وأضافت:"خطوة الوصول إلى 91% إنتاج محلي لا تمثل فقط نجاحًا في التصنيع، بل أيضًا ثقة في الكوادر الوطنية وقدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق بجودة عالية، وفتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني."

وأشارت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تدعم استكمال هذه المسيرة من خلال تشريعات تسهّل توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وخاصة المواد الخام، مؤكدة أن الاعتماد على المنتج المصري لم يعد خيارًا، بل ضرورة أمن قومي وصحي في المقام الأول.