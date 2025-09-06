مصر المستقبل يُعلن قائمة "الشعب" في غرب الدلتا استعدادًا لانتخابات النواب

يواصل حزب "مصر المستقبل" بقيادة المستشار رضا حجي، استعداداته المكثفة للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أعلن المهندس شريف الشريف، أمين قطاع غرب الدلتا، عن تقدم كبير في تشكيل القوائم الانتخابية.

وبدوره قال عمرو عباس، أمين التنظيم بحزب "مصر المستقبل"، في بيان، إنه بالتنسيق مع المهندس ياسر يوسف نائب رئيس الحزب لقطاع غرب الدلتا، والمهندس شريف الشريف أمين قطاع غرب الدلتا، والمستشارة سارة أمين الأمين العام للحزب بالإسكندرية، جاري الانتهاء من اختيار المرشحين الذين سيُمثلون الحزب في قائمة غرب الدلتا، والتي تشمل محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، مؤكدًا أن القائمة ستُطلق تحت اسم "قائمة الشعب"، تعبيرًا عن تقدير الحزب للشعب المصري وإيمانه بحقه في اختيار من يُمثله ويدافع عن مصالحه تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن القائمة تضم جميع أطياف المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن اللجنة المسؤولة عن اختيار المرشحين وضعت معايير دقيقة لقبولهم، أهمها السمعة الطيبة والشعبية الواسعة.

وشدد على أن الحزب وقائمة "الشعب" يدعمان الدولة المصرية والقيادة السياسية ومؤسساتها الوطنية، متمنيًا أن تخرج الانتخابات بمظهر حضاري يليق بمصر وشعبها، وأن يُشارك جميع المصريين بكثافة في اختيار نوابهم.