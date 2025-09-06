قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
برلمان

برلماني: نتنياهو يهرب من أزماته بأوهام التهجير.. وتصريحاته فى سلة مهملات التاريخ

النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل “ذروة العبث السياسي”، مشيرًا إلى أنها تكشف بوضوح حجم مأزق الرجل الذي يحاول الهروب من فشله الداخلي والعسكري عبر تصدير الأزمات للخارج.

وقال زكريا، في بيان له اليوم، إن نتنياهو لم يعد يملك سوى إطلاق “تصريحات جوفاء” لا وزن لها ولا قيمة، واصفًا حديثه عن تهجير الفلسطينيين بأنه مجرد وهم سياسي مصيره الفشل، تمامًا كما فشلت كل محاولات الاحتلال السابقة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: “هذه التصريحات مكانها الطبيعي سلة مهملات التاريخ، أما مصر فموقفها ثابت وواضح: لا تهجير، ولا مساس بالأمن القومي”.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لن تسمح أبدًا بأن تكون جزءًا من أي مخطط يستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من شعبها، مؤكدًا أن القاهرة بقوتها وتاريخها وثوابتها الوطنية قادرة على إسقاط كل أوهام نتنياهو، مضيفًا: “الرجل يحاول أن يبيع الوهم لشعبه المأزوم، لكن التاريخ والجغرافيا يردان عليه بأن فلسطين لأهلها، وأن مصر أكبر من أن تُزَج في مثل هذه المسرحيات الفاشلة”.

وأشار زكريا إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء كافيًا لوضع حد لهذا العبث، حيث أكد بوضوح رفض مصر القاطع لهذه التصريحات المشينة، وأعاد التأكيد على موقف الدولة الثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واكد النائب أحمد سمير زكريا تصريحه على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، وأن نتنياهو مهما حاول لن ينجح في فرض أمر واقع جديد، لأن مصر لا تساوم على أمنها القومي ولا على ثوابتها، ولأن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه مهما حاول الاحتلال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهجير الفلسطينيين معبر رفح الاحتلال

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

خلال اللقاء

وزير الخارجية يستقبل مجموعة من أوائل الثانوية العامة من مختلف محافظات

أرشيفية

إيران: أي مفاوضات جديدة مع واشنطن يجب أن تراعي مخاوفنا وتستند إلى الاحترام المتبادل

أرشيفية

إيران: نقترب من اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

