برلماني: نتنياهو يهرب من أزماته بأوهام التهجير.. وتصريحاته فى سلة مهملات التاريخ

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل “ذروة العبث السياسي”، مشيرًا إلى أنها تكشف بوضوح حجم مأزق الرجل الذي يحاول الهروب من فشله الداخلي والعسكري عبر تصدير الأزمات للخارج.

وقال زكريا، في بيان له اليوم، إن نتنياهو لم يعد يملك سوى إطلاق “تصريحات جوفاء” لا وزن لها ولا قيمة، واصفًا حديثه عن تهجير الفلسطينيين بأنه مجرد وهم سياسي مصيره الفشل، تمامًا كما فشلت كل محاولات الاحتلال السابقة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: “هذه التصريحات مكانها الطبيعي سلة مهملات التاريخ، أما مصر فموقفها ثابت وواضح: لا تهجير، ولا مساس بالأمن القومي”.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لن تسمح أبدًا بأن تكون جزءًا من أي مخطط يستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من شعبها، مؤكدًا أن القاهرة بقوتها وتاريخها وثوابتها الوطنية قادرة على إسقاط كل أوهام نتنياهو، مضيفًا: “الرجل يحاول أن يبيع الوهم لشعبه المأزوم، لكن التاريخ والجغرافيا يردان عليه بأن فلسطين لأهلها، وأن مصر أكبر من أن تُزَج في مثل هذه المسرحيات الفاشلة”.

وأشار زكريا إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء كافيًا لوضع حد لهذا العبث، حيث أكد بوضوح رفض مصر القاطع لهذه التصريحات المشينة، وأعاد التأكيد على موقف الدولة الثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واكد النائب أحمد سمير زكريا تصريحه على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، وأن نتنياهو مهما حاول لن ينجح في فرض أمر واقع جديد، لأن مصر لا تساوم على أمنها القومي ولا على ثوابتها، ولأن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه مهما حاول الاحتلال.