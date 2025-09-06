برلمانية: نتنياهو يبيع الوهم للعالم.. وتصريحاته عن التهجير هذيان سياسي

شنت أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن ما يقوله ليس سوى “هذيان سياسي لرجل مأزوم”، يحاول أن يغطي على هزائمه وانهيار صورته أمام العالم بافتعال أوهام جديدة.

وأضافت رمزي في بيان اليوم: “نتنياهو يتحدث وكأنه يملك حق التصرف في مصير شعب بأكمله، بينما هو في الحقيقة عاجز عن مواجهة الأزمات التي تضرب كيانه من الداخل، فهذه التصريحات لا قيمة لها إلا أنها تكشف إفلاسه السياسي، ومحاولته بيع الوهم لشعبه الذي لم يعد يثق فيه”.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لن تسمح أبدًا بتمرير أي مخطط يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، موضحة أن معبر رفح الذي كان دائمًا شريان حياة لأبناء غزة لن يتحول إلى بوابة تهجير كما يتخيل نتنياهو، لأن “مصر أكبر من أن تُستَخدم في لعبة قذرة كتلك”.

وأكدت رمزي أن بيان وزارة الخارجية المصرية وضع النقاط فوق الحروف، ووجه رسالة صارمة بأن الأمن القومي المصري والعربي ليس مجالًا للابتزاز أو العبث، مضيفة: “من يراهن على تمرير هذه الأوهام عبر مصر، فهو يكتب نهايته السياسية بنفسه”.

وأضافت: “تصريحات نتنياهو ستسقط كما سقطت كل مخططات الاحتلال من قبله، وستبقى مصر وفلسطين في خندق واحد، أما أوهامه فمكانها الطبيعي مزبلة التاريخ”.