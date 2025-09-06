قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: التهجير جريمة حرب ولن يتحقق.. وتشويه نتنياهو لدور مصر ورقة خاسرة

المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن
المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن ما صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتهامات باطلة لمصر بشأن معبر رفح يعكس حالة تخبط سياسية تعيشها حكومة الاحتلال، بعد فشلها في تمرير مشروعها القائم على تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة.

وأكد "الحفناوي" في بيان له ، أن مصر دولة كبيرة صاحبة دور تاريخي في المنطقة، ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون طرفًا في جريمة تهجير قسري أو تطهير عرقي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن القاهرة لطالما كانت الحائط الصلب الذي تتكسر عليه مخططات تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "من يتصور أن مصر يمكن أن تخضع للابتزاز أو الضغوط فهو لا يعرف شيئًا عن تاريخها ومواقفها القومية".

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الهدف من هذه التصريحات الإسرائيلية هو صرف الأنظار عن جرائم الحرب التي تُرتكب يوميا ضد المدنيين في غزة، من قصف عشوائي وتجويع متعمد واستهداف للبنية التحتية، ومحاولة تحميل مصر مسؤولية الكارثة الإنسانية، بينما الحقيقة أن الاحتلال هو من يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاق المعابر وحصار السكان.

وشدد "الحفناوي"، على أن مصر تدير معبر رفح وفق اعتبارات إنسانية بحتة، حيث يستقبل المصابين والجرحى ويُستخدم لإدخال المساعدات، بينما تحاول إسرائيل استخدامه كورقة سياسية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من أرضهم، موضحا أن هذا الأمر يتناقض مع كافة الأعراف، ويؤكد أن ما يجري ليس "خيارا طوعيا" بل عملية تهجير منظمة تحاول إسرائيل فرضها بالقوة.

وأشار "الحفناوي"، إلى أن الحملات التي يشنها نتنياهو ضد مصر لن تنجح في تشويه دورها المحوري، بل على العكس، فإنها تكشف أمام العالم حجم إصرار القاهرة على التمسك بالثوابت، وتجعل المجتمع الدولي أكثر إدراكًا لخطورة ما يخطط له الاحتلال، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على المستويين العربي والدولي لحشد موقف رافض لهذه السياسات، وأن هناك إجماعا واسعا على رفض التهجير باعتباره جريمة حرب.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي، على أن موقف مصر ليس موقفا سياسيا قابلا للتفاوض، بل هو ثابت استراتيجي وأمني وقومي، وأن الشعب المصري يقف بالكامل مع أشقائه الفلسطينيين في مواجهة هذه المخططات، قائلا: "لن نسمح بأن تكون أرضنا معبرا لتهجير شعب شقيق، ولن تنجح إسرائيل في فرض إرادتها أو تشويه صورة مصر التي ستظل داعما رئيسيا للقضية الفلسطينية حتى ينال شعبها حقوقه كاملة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهجير الفلسطينيين حكومة الاحتلال قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

نادية الجندي

فستان لافندر..أحدث ظهور لـ نادية الجندي

بدرية طلبة

كن مع الله .. بدرية طلبة تعلق على صورتها من أحدث ظهور

ريهام عبد الغفور وفاتن السعيد

أجمل وأحن وأطيب ريكو..فاتن السعيد تهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد