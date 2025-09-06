قيادي بمستقبل وطن: التهجير جريمة حرب ولن يتحقق.. وتشويه نتنياهو لدور مصر ورقة خاسرة

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن ما صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتهامات باطلة لمصر بشأن معبر رفح يعكس حالة تخبط سياسية تعيشها حكومة الاحتلال، بعد فشلها في تمرير مشروعها القائم على تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة.

وأكد "الحفناوي" في بيان له ، أن مصر دولة كبيرة صاحبة دور تاريخي في المنطقة، ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون طرفًا في جريمة تهجير قسري أو تطهير عرقي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن القاهرة لطالما كانت الحائط الصلب الذي تتكسر عليه مخططات تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "من يتصور أن مصر يمكن أن تخضع للابتزاز أو الضغوط فهو لا يعرف شيئًا عن تاريخها ومواقفها القومية".

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الهدف من هذه التصريحات الإسرائيلية هو صرف الأنظار عن جرائم الحرب التي تُرتكب يوميا ضد المدنيين في غزة، من قصف عشوائي وتجويع متعمد واستهداف للبنية التحتية، ومحاولة تحميل مصر مسؤولية الكارثة الإنسانية، بينما الحقيقة أن الاحتلال هو من يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاق المعابر وحصار السكان.

وشدد "الحفناوي"، على أن مصر تدير معبر رفح وفق اعتبارات إنسانية بحتة، حيث يستقبل المصابين والجرحى ويُستخدم لإدخال المساعدات، بينما تحاول إسرائيل استخدامه كورقة سياسية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من أرضهم، موضحا أن هذا الأمر يتناقض مع كافة الأعراف، ويؤكد أن ما يجري ليس "خيارا طوعيا" بل عملية تهجير منظمة تحاول إسرائيل فرضها بالقوة.

وأشار "الحفناوي"، إلى أن الحملات التي يشنها نتنياهو ضد مصر لن تنجح في تشويه دورها المحوري، بل على العكس، فإنها تكشف أمام العالم حجم إصرار القاهرة على التمسك بالثوابت، وتجعل المجتمع الدولي أكثر إدراكًا لخطورة ما يخطط له الاحتلال، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على المستويين العربي والدولي لحشد موقف رافض لهذه السياسات، وأن هناك إجماعا واسعا على رفض التهجير باعتباره جريمة حرب.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي، على أن موقف مصر ليس موقفا سياسيا قابلا للتفاوض، بل هو ثابت استراتيجي وأمني وقومي، وأن الشعب المصري يقف بالكامل مع أشقائه الفلسطينيين في مواجهة هذه المخططات، قائلا: "لن نسمح بأن تكون أرضنا معبرا لتهجير شعب شقيق، ولن تنجح إسرائيل في فرض إرادتها أو تشويه صورة مصر التي ستظل داعما رئيسيا للقضية الفلسطينية حتى ينال شعبها حقوقه كاملة".