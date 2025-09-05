تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك توترًا بين مصر وإسرائيل لم يرَ مثله بينهما منذ فترة طويلة.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك محاولات للوقيعة بين مصر ومحيطها العربي، وهو أمر أصبح واضحًا للعيان في الوقت الحالي.

وأوضح عمرو أديب، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين "غبية، فهو يورط نفسه، ويُكذِّب مزاعمه بأن مصر هي التي تغلق معبر رفح.

ونوه بأن بيان وزارة الخارجية الذي رد على تصريحاته بشأن التهجير؛ في منتهى الذكاء، وأكد أن مصر لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.

ولفت إلى أن تصريح نتنياهو تضمَّن لأن إسرائيل هي من تغلق معبر رفح، موضحًا أن إسرائيل تحاول وضع خيارين، إما التهجير أو التجويع.