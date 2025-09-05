قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأجل غير مسمى.. النادي المصري يقرر إيقاف الحارس يوسف محمد صالح
ترامب: تسمية وزارة الحرب أنسب للبنتاجون في الوضع الراهن
ظهرت فجأة.. أول بيان رسمي من محافظة المنيا عن بحيرة البهنسا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا
ركلتا جزاء.. صلاح ومرموش يتقدمان لمنتخب مصر أمام إثيوبيا بثنائية
لاعب برشلونة يغادر معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة
تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة
وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين
239.4 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع
إسرائيل تصدر أمر إخلاء برج "مكة" بغزة بحجة احتوائه على عناصر فصائل… تمهيدًا لقصفه
ضياء رشوان: نتنياهو يدرك جيدا أن الموقف المصري خلفه قدرات
من ركلة جزاء.. محمد صلاح يفتتح التسجيل لمنتخب مصر أمام إثيوبيا
تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك توترًا بين مصر وإسرائيل لم يرَ مثله بينهما منذ فترة طويلة.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك محاولات للوقيعة بين مصر ومحيطها العربي، وهو أمر أصبح واضحًا للعيان في الوقت الحالي.

وأوضح عمرو أديب، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين "غبية، فهو يورط نفسه، ويُكذِّب مزاعمه بأن مصر هي التي تغلق معبر رفح.

ونوه بأن بيان وزارة الخارجية الذي رد على تصريحاته بشأن التهجير؛ في منتهى الذكاء، وأكد أن مصر لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.

ولفت إلى أن تصريح نتنياهو تضمَّن لأن إسرائيل هي من تغلق معبر رفح، موضحًا أن إسرائيل تحاول وضع خيارين، إما التهجير أو التجويع.

