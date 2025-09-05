شكرا لدعواتكم واستنوا مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

كتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منشور وجهته لجمهورها، من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في منشورها: «جمهوري الغالي، ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان، انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين، وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما، لأحلى بلد في الدنيا».

حالة شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم”.

وأضاف: “وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر، إهداء مِننا جميعًا لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل، تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هاني محروس”.

شيرين عبد الوهاب

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".