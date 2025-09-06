أخبار التوك شو| نتنياهو يروج للتهجير ويصطدم برفض مصري حاد.. ضياء رشوان : القاهرة العقبة الوحيدة أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لن تسمح لأوروبا بفرض غرامات على شركة جوجل الأمريكية؛ وأنه سيتخذ إجراءات لإلغاء هذه العقوبات غير العادلة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الولادة القيصرية قد تسبب أيضًا مشكلات للأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية، مما يؤثر على صحة الأم والطفل على حد سواء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالولادة الطبيعية متى كان ذلك ممكنًا، وعدم اللجوء للقيصرية إلا في الحالات الطبية التي تستوجب ذلك.

علق الإعلامي عمرو أديب، على إمكانية نشوب مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات مرعبة من قوات مسلحة ورجال أشداء، قائلا : :"المصريين على تكة.. وأنا مش خاين بس مش أي حد يسخنك ويستدرجك لمكيدة أو فخ.. إسرائيل وراها أمريكا.. إحنا نقدر نطلع عين أبوهم ونجيب تل أبيب الأرض.. بس خليك حكيم وثق في إن الرئيس هياخد القرار الصح في التوقيت الصح".

أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، التصريحات المتكررة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وأكدت السعودية، رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، أو تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة.

شن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الأخير، ليس هو الأول الذي يوجه فيه اتهامات لمصر.

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب المحلي في مصر مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أعلى من 95%، والـ 5 % تكون لعامل العرض والطلب بالسوق المحلي.

أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن كل طالب انتهى من مرحلة الثانوية العام، وقدم على المرحلة الجامعية عليه الحذر من الكيانات الوهمية، موضحًا أن ولي الأمر أو الطالب عليه أن يسأل عن القرار الوزاري الصادر بشأن هذا الكيان، أو القرار الوزاري ببد الدراسة.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن بيان وزارة الخارجية شدد على عدة مطالب واضحة، منها مواجهة حالة الفوضى التي تحاول إسرائيل تكريسها، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي؛ لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة، وإعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقات الدولية، بما فيها معبر رفح وفق اتفاقية العبور والنفاذ لعام 2005.

أعربت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عن صدمتها وقلقها البالغ إزاء استمرار العملية العسكرية الجارية، محذّرة من أن غياب خطة واضحة لضمان سلامة أبنائهم يعرض حياتهم لخطر داهم.

أطلق الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الجمعة هاشتاج «عاش_الجيش_المصري_عاش» عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) لدعم رجال القوات المسلحة المصرية، حيث تصدر الهاشتاج التريند خلال ساعة واحدة فقط.

