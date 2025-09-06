قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
أخبار التوك شو| نتنياهو يروج للتهجير ويصطدم برفض مصري حاد.. ضياء رشوان : القاهرة العقبة الوحيدة أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

ترامب: لن نسمح لأوروبا بفرض غرامات على "جوجل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لن تسمح لأوروبا بفرض غرامات على شركة جوجل الأمريكية؛ وأنه سيتخذ إجراءات لإلغاء هذه العقوبات غير العادلة.

الصحة: الولادة القيصرية تسبب مشكلات للأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الولادة القيصرية قد تسبب أيضًا مشكلات للأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية، مما يؤثر على صحة الأم والطفل على حد سواء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالولادة الطبيعية متى كان ذلك ممكنًا، وعدم اللجوء للقيصرية إلا في الحالات الطبية التي تستوجب ذلك.

عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح

علق الإعلامي عمرو أديب، على إمكانية نشوب مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات مرعبة من قوات مسلحة ورجال أشداء، قائلا : :"المصريين على تكة.. وأنا مش خاين بس مش أي حد يسخنك ويستدرجك لمكيدة أو فخ.. إسرائيل وراها أمريكا.. إحنا نقدر نطلع عين أبوهم ونجيب تل أبيب الأرض.. بس خليك حكيم وثق في إن الرئيس هياخد القرار الصح في التوقيت الصح".

السعودية تدين تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، التصريحات المتكررة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وأكدت السعودية، رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، أو تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة.

ضياء رشوان: مصر هي العقبة الوحيدة أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي

شن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الأخير، ليس هو الأول الذي يوجه فيه اتهامات لمصر.

أرقام قياسية.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب المحلي في مصر مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أعلى من 95%، والـ 5 % تكون لعامل العرض والطلب بالسوق المحلي.

رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل

أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن كل طالب انتهى من مرحلة الثانوية العام، وقدم على المرحلة الجامعية عليه الحذر من الكيانات الوهمية، موضحًا أن ولي الأمر أو الطالب عليه أن يسأل عن القرار الوزاري الصادر بشأن هذا الكيان، أو القرار الوزاري ببد الدراسة.

مصطفى بكري: إسرائيل تحاول تكريس الفوضي وبيان الخارجية أكد مواجهتها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن بيان وزارة الخارجية شدد على عدة مطالب واضحة، منها مواجهة حالة الفوضى التي تحاول إسرائيل تكريسها، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي؛ لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة، وإعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقات الدولية، بما فيها معبر رفح وفق اتفاقية العبور والنفاذ لعام 2005.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: العملية العسكرية في غزة تهدد حياة أبنائنا

أعربت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عن صدمتها وقلقها البالغ إزاء استمرار العملية العسكرية الجارية، محذّرة من أن غياب خطة واضحة لضمان سلامة أبنائهم يعرض حياتهم لخطر داهم.

أطلقه أحمد موسى .. هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر الترند

أطلق الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الجمعة هاشتاج «عاش_الجيش_المصري_عاش» عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) لدعم رجال القوات المسلحة المصرية، حيث تصدر الهاشتاج التريند خلال ساعة واحدة فقط.

ونشر أحمد موسى عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس، قائلًا:: «عايزين من فضلكم الهاشتاج دا يزلزل إكس،

 #عاش_الجيش_المصري_عاش.

