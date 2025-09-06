ترامب يعلن عدم مشاركته في قمة العشرين



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم مشاركته في قمة العشرين هذه السنة ؛ مشيرا إلى أنه سيحضرها نائب الرئيس جي دي فانس.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية له : سنفكر في مسألة حضور روسيا لقمة مجموعة العشرين عام 2026.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن منذ قليل أن ميامي سوف تشهد إنعقاد قمة العشرين في العام 2026.

وفي سياق أخر ؛ وتحديدا عن انتخابات نيويورك صرح ترامب قائلا : بقاء اريك آدمز سيقوض حظوظ التخلص من الاشتراكي ممداني

وأضاف ترامب: لم أتخيل من قبل أنه عليا التعامل مع اشتراكي في نيويورك

وتابع رئيس أمريكا : يبدو ان أندرو كومو هو الثاني في استطلاعات الرأي ولو انسحب آدمز لكانت حظوظه احسن.

كما عبر ترامب عن خيبة أمله إزاء مشتريات الهند من النفط الروسي .

وفي نهاية تصريحاته ؛ قال ترامب: لم أعقد مؤتمرا صحفيا فقالوا لقد مات الرئيس.