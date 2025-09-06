قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان عزاء فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام
عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح
أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة ضمن مقررات دعم سبتمبر 2025
المغرب يحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026
إبراهيم نجم من البرازيل: أي جماعة تتبنى الإرهاب مخالفة للشرع
تعليق مثير من فتحي سند على فوز منتخب مصر وموقف مباراة بوركينا فاسو
ترامب : سيتم إسقاط الطائرات الفنزويلية إذا عرّضت أمريكا للخطر
أحمد حسن: فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة على كأس العالم
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025
ترامب : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا
موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم
زينة طارق تتوج بالميدالية الذهبية في المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن عدم مشاركته في قمة العشرين

ترامب
ترامب
محمود نوفل

 
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم مشاركته في قمة العشرين هذه السنة ؛ مشيرا إلى أنه سيحضرها نائب الرئيس جي دي فانس.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية له :  سنفكر في مسألة حضور روسيا لقمة مجموعة العشرين عام 2026.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن منذ قليل أن ميامي سوف تشهد إنعقاد قمة العشرين في العام 2026.

وفي سياق أخر ؛ وتحديدا عن انتخابات نيويورك صرح ترامب قائلا : بقاء اريك آدمز سيقوض حظوظ التخلص من الاشتراكي ممداني

وأضاف ترامب: لم أتخيل من قبل أنه عليا التعامل مع اشتراكي في نيويورك

وتابع رئيس أمريكا : يبدو ان أندرو كومو هو الثاني في استطلاعات الرأي ولو انسحب آدمز لكانت حظوظه احسن.

كما عبر ترامب عن خيبة أمله إزاء مشتريات الهند من النفط الروسي .

وفي نهاية تصريحاته ؛  قال ترامب: لم أعقد مؤتمرا صحفيا فقالوا لقد مات الرئيس.

ترامب الهند قمة العشرين انتخابات نيويورك النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـمصر 3 مرات أسبوعيا

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

 بوفوري CS8

الكشف عن أحدث إصدار من بوفوري.. مظهر رياضي وقوة هائلة| صور

جاك S3 

بنص مليون جنيه.. سيارة رياضية كاملة التجهيزات| سوق المستعمل

Oppo

في تحدٍ مباشر.. Oppo تقرر مواجهة آبل بهاتف جديد في يوم إطلاق آيفون 17

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر.. الاستماع لا يُنقص من قوتك

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر...استمتع بالهدوء ورتب أولوياتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..المغامرة جميلة وتحمل العواقب

برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

فيديو

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد