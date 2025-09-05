ضياء رشوان: مصر هي العقبة الوحيدة أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي

شن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الأخير، ليس هو الأول الذي يوجه فيه اتهامات لمصر.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل فشلت كل الفشل بعد عامين من أحداث 7 أكتوبر .

وأكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر هي العقبة الكبيرة أمام مشروع التهجير، مشيرا إلى أنها لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه بأي شكل، ولا بالمال، ولا أي إغراءات، مستدركا: "مصر هي العقبة الوحيدة أمام التوسع الإسرائيلي".