تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
عودة نجم العالم.. ديمبلي يعزز صفوف باريس سان جيرمان أمام ليفركوزن

ديمبلي
ديمبلي
أمينة الدسوقي

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إلى قائمة باريس سان جيرمان بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة عضلية، وذلك استعدادا لمواجهة باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

عودة ديمبلي مرة اخري

ونشر النادي الباريسي عبر حساباته الرسمية صورا لديمبلي خلال مشاركته في التدريبات الجماعية، ما أكد جاهزيته للعودة إلى المنافسات الرسمية.

ويستعيد سان جيرمان أيضًا خدمات جناحيه ديزيري دوي، الذي شارك مؤخرا أمام ستراسبورغ، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي دخل بديلاً في اللقاء نفسه.

ويواصل حامل لقب دوري الأبطال بداية مثالية هذا الموسم بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين على أتلانتا الإيطالي (4-0) وبرشلونة الإسباني (2-1)، ليعزز صدارته للمجموعة بثقة كبيرة.

تفاصيل الإصابة التي أثارت غضب باريس سان جيرمان

وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في الخامس من سبتمبر الماضي خلال مباراة منتخب فرنسا أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم، ما أثار استياء إدارة ناديه بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع اللاعب.

فقد دخل ديمبلي بديلاً لزميله ديزيري دوي بين شوطي اللقاء، لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 81 بعدما شعر بآلام حادة في الفخذ الأيمن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الباريسي أبدى غضبه من إشراك اللاعب، رغم تحذير الطاقم الطبي لسان جيرمان للمنتخب الفرنسي من أنه لم يتعافي تماما من إصابة عضلية سابقة في الساق اليسرى.

ديشامب يدافع عن قراره

من جانبه، رفض ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الانتقادات الموجهة له، مؤكدًا أن ديمبلي كان في حالة بدنية جيدة تسمح له بالمشاركة.

وقال ديشامب في تصريحات عقب المباراة: "لم تكن هناك أي مجازفة في إشراكه، ولو كانت هناك مخاطر لما وضعته في الملعب. ما حدث مجرد شد عضلي جديد، وهو أمر قد يصيب أي لاعب حتى لو لم يكن يعاني من إصابة سابقة".

وأوضح المدرب الفرنسي أن الإصابة الجديدة تختلف عن تلك التي تعرض لها اللاعب مع باريس سان جيرمان ضد تولوز في الدوري المحلي، مشددًا على أن الجهاز الطبي للمنتخب لم يري ما يستدعي القلق قبل اللقاء.

عودة مرتقبة تحت الأنظار

وتترقب جماهير باريس سان جيرمان بشغف عودة نجمها المتألق إلى المستطيل الأخضر، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه في بداية الموسم قبل الإصابة.

وتعد مواجهة باير ليفركوزن اختبارا مهما لديمبلي لإثبات جاهزيته الكاملة واستعادة بريقه مع الفريق الباريسي على الساحة الأوروبية.

عثمان ديمبلي النجم الفرنسي عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

شيخ الأزهر

بيت الزكاة والصدقات المصري يواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا ببرنامج "سند" النقدي الشهري.. المستندات المطلوبة

الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

تفاصيل الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

الجامع الأزهر

أزهر بودكاست يستكمل سلسلة حلقاته ويلقي الضوء على التاريخ الوطني المعاصر للأزهر الشريف

بالصور

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

