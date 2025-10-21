عودة نجم العالم.. ديمبلي يعزز صفوف باريس سان جيرمان أمام ليفركوزن

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إلى قائمة باريس سان جيرمان بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة عضلية، وذلك استعدادا لمواجهة باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

عودة ديمبلي مرة اخري

ونشر النادي الباريسي عبر حساباته الرسمية صورا لديمبلي خلال مشاركته في التدريبات الجماعية، ما أكد جاهزيته للعودة إلى المنافسات الرسمية.

ويستعيد سان جيرمان أيضًا خدمات جناحيه ديزيري دوي، الذي شارك مؤخرا أمام ستراسبورغ، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي دخل بديلاً في اللقاء نفسه.

ويواصل حامل لقب دوري الأبطال بداية مثالية هذا الموسم بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين على أتلانتا الإيطالي (4-0) وبرشلونة الإسباني (2-1)، ليعزز صدارته للمجموعة بثقة كبيرة.

تفاصيل الإصابة التي أثارت غضب باريس سان جيرمان

وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في الخامس من سبتمبر الماضي خلال مباراة منتخب فرنسا أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم، ما أثار استياء إدارة ناديه بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع اللاعب.

فقد دخل ديمبلي بديلاً لزميله ديزيري دوي بين شوطي اللقاء، لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 81 بعدما شعر بآلام حادة في الفخذ الأيمن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الباريسي أبدى غضبه من إشراك اللاعب، رغم تحذير الطاقم الطبي لسان جيرمان للمنتخب الفرنسي من أنه لم يتعافي تماما من إصابة عضلية سابقة في الساق اليسرى.

ديشامب يدافع عن قراره

من جانبه، رفض ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الانتقادات الموجهة له، مؤكدًا أن ديمبلي كان في حالة بدنية جيدة تسمح له بالمشاركة.

وقال ديشامب في تصريحات عقب المباراة: "لم تكن هناك أي مجازفة في إشراكه، ولو كانت هناك مخاطر لما وضعته في الملعب. ما حدث مجرد شد عضلي جديد، وهو أمر قد يصيب أي لاعب حتى لو لم يكن يعاني من إصابة سابقة".

وأوضح المدرب الفرنسي أن الإصابة الجديدة تختلف عن تلك التي تعرض لها اللاعب مع باريس سان جيرمان ضد تولوز في الدوري المحلي، مشددًا على أن الجهاز الطبي للمنتخب لم يري ما يستدعي القلق قبل اللقاء.

عودة مرتقبة تحت الأنظار

وتترقب جماهير باريس سان جيرمان بشغف عودة نجمها المتألق إلى المستطيل الأخضر، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه في بداية الموسم قبل الإصابة.

وتعد مواجهة باير ليفركوزن اختبارا مهما لديمبلي لإثبات جاهزيته الكاملة واستعادة بريقه مع الفريق الباريسي على الساحة الأوروبية.