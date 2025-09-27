تصويت الكرة الذهبية.. بكم نقطة تغلب عثمان ديمبلي على يامال؟

شهد حفل الكرة الذهبية 2025 تتويج عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم 2025، الذي أقيم على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية "باريس".



وظهر النجم البرازيلي رونالدينيو فى حفل الكرة الذهبية حيث قام بتسليم الجائزة للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لأول مرة فى مسيرته والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، ودخل فى نوبة بكاء احتفالا بالجائزة المرموقة.



وشهد الحفل ظهور النجم الفرنسى من أصل جزائرى دى جى سنيك بدبوس يحمل علم فلسطين على البدلة التى ظهر بها، وتشهد قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

تواجد نجمان عربيان فقط، هما محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي ولم يتواجد الثنائى في الحفل.

وجاء ترتيب الأفضل فى العالم كالتالى:

1- عثمان ديمبيلي

2- لامين يامال

3- فيتينيا

4- محمد صلاح

5- رافينها

6- أشرف حكيمي

7- كيليان مبابي

8- كول بالمر

9- جيانلويجي دوناروما

10- نونو مينديش

11- بيدري

12 - خفيتشا كفاراتسخيليا

13 -هاري كين

14 - ديزيري دوي

15 - فيكتور جيكيريس

16 - فينيسيوس جونيور

17 - روبرت ليفاندوفسكي

18 - سكوت مكتوميناي

19 -جواو نيفيس

20 - لاوتارو مارتينيز

21 - سيرهو جيراسي

22 - أليكسيس ماك أليستر

23 - جود بيلينجهام

24 - فابيان رويز

25 - دينزل دمفريس

26 - إيرلينج هالاند

27 - ديكلان رايس

28 - فيرجيل فان دايك

29 - فلوريان فيرتز

30 - مايكل أوليس

النقاط التي تحصل عليها العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية.



فاز عثمان ديمبيلي بفارق 321 نقطة على منافسه المباشر لامين يامال.

عثمان ديمبلي فاز في تصويت الكرة الذهبية ب 1380 نقطة

لامين يامال 1059 نقطة

فيتينيا 703 نقطة

محمد صلاح 657 نقطة

رافينيا 620 نقطة

أشرف حكيمي 484 نقطة

كليان مبابي 378 نقطة

بالمر 211 نقطة

دونا روما 172 نقطة

نونو ميندس 171 نقطة