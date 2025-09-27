قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصويت الكرة الذهبية.. بكم نقطة تغلب عثمان ديمبلي على يامال؟

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
يسري غازي

شهد حفل الكرة الذهبية 2025  تتويج عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم 2025، الذي أقيم على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية "باريس".


وظهر النجم البرازيلي رونالدينيو فى حفل الكرة الذهبية حيث قام بتسليم الجائزة للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لأول مرة فى مسيرته والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، ودخل فى نوبة بكاء احتفالا بالجائزة المرموقة.


وشهد الحفل ظهور النجم الفرنسى من أصل جزائرى دى جى سنيك بدبوس يحمل علم فلسطين على البدلة التى ظهر بها، وتشهد قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

تواجد نجمان عربيان فقط، هما محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي ولم يتواجد الثنائى في الحفل.

وجاء ترتيب الأفضل فى العالم كالتالى:

1- عثمان ديمبيلي

2- لامين يامال

3- فيتينيا

4- محمد صلاح

5- رافينها

6- أشرف حكيمي

7- كيليان مبابي

8- كول بالمر

9- جيانلويجي دوناروما

10- نونو مينديش

11- بيدري

12 - خفيتشا كفاراتسخيليا

13 -هاري كين

14 - ديزيري دوي

15 - فيكتور جيكيريس

16 - فينيسيوس جونيور

17 - روبرت ليفاندوفسكي

18 - سكوت مكتوميناي

19 -جواو نيفيس

20 - لاوتارو مارتينيز

21 - سيرهو جيراسي

22 - أليكسيس ماك أليستر

23 - جود بيلينجهام

24 - فابيان رويز

25 - دينزل دمفريس

26 - إيرلينج هالاند

27 - ديكلان رايس

28 - فيرجيل فان دايك

29 - فلوريان فيرتز

30 - مايكل أوليس

النقاط التي تحصل عليها العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية.


فاز عثمان ديمبيلي بفارق 321 نقطة على منافسه المباشر لامين يامال.

عثمان ديمبلي فاز في تصويت الكرة الذهبية ب 1380 نقطة

لامين يامال 1059 نقطة

فيتينيا 703 نقطة

محمد صلاح 657 نقطة

رافينيا 620 نقطة

أشرف حكيمي 484 نقطة

كليان مبابي 378 نقطة

بالمر 211 نقطة

دونا روما 172 نقطة

نونو ميندس 171 نقطة

عثمان ديمبلي يامال محمد صلاح حفل الكرة الذهبية أشرف حكيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد