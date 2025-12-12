عدي الدباغ يوجه رسالة للجماهير بعد خروج فلسطين من كأس العرب 2025

حرص عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك و منتخب فلسطين، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الفلسطينية التي ساندت المنتخب طوال مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وجاءت رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث عبّر عن تقديره لكل من وقف خلف الفريق خلال مشواره في البطولة.

شكر خاص للجماهير واللاعبين والجهاز الفني

بدأ الدباغ رسالته بتوجيه التحية لزملائه داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا احترامه لكل لاعب بذل جهده وقدّم كل ما لديه خلال منافسات البطولة. كما أثنى على الجهازين الفني والإداري، مشيرًا إلى أنهم عملوا بصمت وبروح التضحية، وبذلوا جهدًا كبيرًا من أجل الظهور بشكل يليق باسم فلسطين.

ولم ينسَ المهاجم الفلسطيني توجيه شكر خاص للجماهير، التي وصفها بـ”الجمهور العظيم”، مؤكدًا أنها لم تتخلَ عن المنتخب في أي لحظة، وكانت الداعم الأول وسبب القوة والإصرار لدى اللاعبين.

رسالة مؤثرة: يوم لك ويوم عليك

وأوضح الدباغ أن المنتخب كان يطمح لإسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز يفتخر به الجميع، إلا أن ظروف كرة القدم كانت لها كلمة أخرى. وقال: “هذه هي كرة القدم، يوم بتكون معك ويوم ضدك”، مشيرًا إلى أن المهم هو الروح العالية التي ظهر بها اللاعبون، والقتال داخل الملعب حتى اللحظة الأخيرة.

كما أكد أن المنتخب الفلسطيني لعب كعائلة واحدة، وواجه التحديات بروح جماعية، مضيفًا أن الفريق سيعود أقوى في المستقبل، وأن العمل سيستمر من أجل إسعاد الشعب الفلسطيني.

خروج مؤلم من ربع النهائي أمام السعودية

وجاءت هذه الرسالة بعد خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العرب. المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل شهدت ندية كبيرة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب السعودي تأهله بهدف في الشوط الإضافي الثاني



