قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
تفاصيل جديدة حول قضية ضابط الاستخبارات الإيراني.. عمل مع CIA قبل مصرعه الغامض
واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
ياسمين عبد العزيز: عايزة أبسط نفسي.. ولا أثق في أي مخلوق غير ربنا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025
باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدي الدباغ يوجه رسالة للجماهير بعد خروج فلسطين من كأس العرب 2025

عدي الدباغ
عدي الدباغ
رباب الهواري

حرص عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك و منتخب فلسطين، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الفلسطينية التي ساندت المنتخب طوال مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 بقطر. 

وجاءت رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث عبّر عن تقديره لكل من وقف خلف الفريق خلال مشواره في البطولة.

شكر خاص للجماهير واللاعبين والجهاز الفني

بدأ الدباغ رسالته بتوجيه التحية لزملائه داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا احترامه لكل لاعب بذل جهده وقدّم كل ما لديه خلال منافسات البطولة. كما أثنى على الجهازين الفني والإداري، مشيرًا إلى أنهم عملوا بصمت وبروح التضحية، وبذلوا جهدًا كبيرًا من أجل الظهور بشكل يليق باسم فلسطين.

ولم ينسَ المهاجم الفلسطيني توجيه شكر خاص للجماهير، التي وصفها بـ”الجمهور العظيم”، مؤكدًا أنها لم تتخلَ عن المنتخب في أي لحظة، وكانت الداعم الأول وسبب القوة والإصرار لدى اللاعبين.

رسالة مؤثرة: يوم لك ويوم عليك

وأوضح الدباغ أن المنتخب كان يطمح لإسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز يفتخر به الجميع، إلا أن ظروف كرة القدم كانت لها كلمة أخرى. وقال: “هذه هي كرة القدم، يوم بتكون معك ويوم ضدك”، مشيرًا إلى أن المهم هو الروح العالية التي ظهر بها اللاعبون، والقتال داخل الملعب حتى اللحظة الأخيرة.

كما أكد أن المنتخب الفلسطيني لعب كعائلة واحدة، وواجه التحديات بروح جماعية، مضيفًا أن الفريق سيعود أقوى في المستقبل، وأن العمل سيستمر من أجل إسعاد الشعب الفلسطيني.

خروج مؤلم من ربع النهائي أمام السعودية

وجاءت هذه الرسالة بعد خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العرب. المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل شهدت ندية كبيرة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب السعودي تأهله بهدف في الشوط الإضافي الثاني


 

عدي الدباغ منتخب فلسطين كأس العرب منتخب السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

منتخب مصر للمحليين

رغم الخروج المهين عربيا.. منتخب مصر يتعرض لعقوبات مالية| تفاصيل

ترشيحاتنا

عدي الدباغ

عدي الدباغ يوجه رسالة للجماهير بعد خروج فلسطين من كأس العرب 2025

شوبير

شوبير عن مباراة السعودية وفلسطين: مباراة ملحمية قوية

الاهلي

حمزة عبد الكريم بعد تصعيده للفريق الأول: طموحاتي كبيرة مع الأهلي

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد