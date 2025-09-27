بعد فوزه بالكرة الذهبية .. عثمان ديمبلي يكشف سر تفوقه مع باريس سان جيرمان

أبدى الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، سعادته البالغة واعتزازه الكبير بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، في إنجاز وصفه بأنه يحمل دلالات خاصة لمسيرته وحياته الشخصية.

ابن الشوارع يصعد إلى القمة

قال ديمبلي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية إن هذا التتويج له قيمة استثنائية، موضحًا: "للمرة الثانية يفوز أحد أبناء الشوارع بالكرة الذهبية، الأول كان كريم بنزيما، وأنا الثاني. كلانا نشأ في أحياء بسيطة بفرنسا، والوصول إلى القمة والفوز بالجائزة حلم مذهل تحقق بعد سنوات من الكفاح".

النجاح ثمرة العمل الجماعي

رفض ديمبلي أن ينسب الإنجاز لنفسه فقط، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة مجهود مشترك مع زملائه في باريس سان جيرمان، وقال: "لا أهتم بأن أكون النجم الأول، فكل ما يهمني أن ما أنجزته يحسب لفريق كامل، بداية من أشرف حكيمي ونونو مينديز، وصولًا إلى جميع اللاعبين الذين ساعدوني على تحقيق هذا المجد".

رد على الانتقادات وتجربة برشلونة

وتطرق النجم الفرنسي لتجربته السابقة في برشلونة، موجهًا رسالة للمنتقدين: "لا أهتم بمن سخر مني، ولن أرد على أحد. سأواصل اللعب بأسلوبي الخاص، ومن أعجبه فليكن، ومن لم يعجبه فهذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لي".

إنريكي سر الطموح والجوع للنجاح

أشاد ديمبلي بدور مدربه الإسباني لويس إنريكي في وصوله لهذه المرحلة، قائلاً: "منذ ثلاثة أشهر وهو يردد أغنية (عثمان بالون دور) كلما رآني. وبفضله أصبحت لاعبًا أكثر جوعًا للنجاح من أي وقت مضى".

وأضاف: "مع إنريكي لا يوجد مجال للتراخي، فإذا لم أكن جائعًا ومتحفزًا، سينتهي بي المطاف على مقاعد البدلاء أو ربما يطالب النادي بالتعاقد مع لاعب جديد. لذلك تعلمت أن أبذل أقصى ما لدي في كل مباراة".