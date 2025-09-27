قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فوزه بالكرة الذهبية .. عثمان ديمبلي يكشف سر تفوقه مع باريس سان جيرمان

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
إسلام مقلد

أبدى الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، سعادته البالغة واعتزازه الكبير بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، في إنجاز وصفه بأنه يحمل دلالات خاصة لمسيرته وحياته الشخصية.

ابن الشوارع يصعد إلى القمة

قال ديمبلي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية إن هذا التتويج له قيمة استثنائية، موضحًا: "للمرة الثانية يفوز أحد أبناء الشوارع بالكرة الذهبية، الأول كان كريم بنزيما، وأنا الثاني. كلانا نشأ في أحياء بسيطة بفرنسا، والوصول إلى القمة والفوز بالجائزة حلم مذهل تحقق بعد سنوات من الكفاح".

النجاح ثمرة العمل الجماعي

رفض ديمبلي أن ينسب الإنجاز لنفسه فقط، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة مجهود مشترك مع زملائه في باريس سان جيرمان، وقال: "لا أهتم بأن أكون النجم الأول، فكل ما يهمني أن ما أنجزته يحسب لفريق كامل، بداية من أشرف حكيمي ونونو مينديز، وصولًا إلى جميع اللاعبين الذين ساعدوني على تحقيق هذا المجد".

رد على الانتقادات وتجربة برشلونة

وتطرق النجم الفرنسي لتجربته السابقة في برشلونة، موجهًا رسالة للمنتقدين: "لا أهتم بمن سخر مني، ولن أرد على أحد. سأواصل اللعب بأسلوبي الخاص، ومن أعجبه فليكن، ومن لم يعجبه فهذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لي".

إنريكي سر الطموح والجوع للنجاح

أشاد ديمبلي بدور مدربه الإسباني لويس إنريكي في وصوله لهذه المرحلة، قائلاً: "منذ ثلاثة أشهر وهو يردد أغنية (عثمان بالون دور) كلما رآني. وبفضله أصبحت لاعبًا أكثر جوعًا للنجاح من أي وقت مضى".

وأضاف: "مع إنريكي لا يوجد مجال للتراخي، فإذا لم أكن جائعًا ومتحفزًا، سينتهي بي المطاف على مقاعد البدلاء أو ربما يطالب النادي بالتعاقد مع لاعب جديد. لذلك تعلمت أن أبذل أقصى ما لدي في كل مباراة".

عثمان ديمبلي ديمبلي الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

ويندوز 10

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

نيسان قشقاي موديل 2025

سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

بالصور

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد