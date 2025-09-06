عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح

علق الإعلامي عمرو أديب، على إمكانية نشوب مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات مرعبة من قوات مسلحة ورجال أشداء.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"المصريين على تكة.. وأنا مش خاين بس مش أي حد يسخنك ويستدرجك لمكيدة أو فخ.. إسرائيل وراها أمريكا.. إحنا نقدر نطلع عين أبوهم ونجيب تل أبيب الأرض.. بس خليك حكيم وثق في إن الرئيس هياخد القرار الصح في التوقيت الصح".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"هو من مصلحة مصر تدخل في حرب مع إسرائيل؟.. أنا أول واحد فى الصف الأولاني.. مخلة الجيش بتاعتي موجودة في البيت عندي.. إذا كتب علينا القتال فكلنا جنودك يا مصر.. أحارب بكرة وكلنا نطلع بكرة بالملايين على سيناء".