موعد ومكان عزاء فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام
عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح
أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة ضمن مقررات دعم سبتمبر 2025
المغرب يحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026
إبراهيم نجم من البرازيل: أي جماعة تتبنى الإرهاب مخالفة للشرع
تعليق مثير من فتحي سند على فوز منتخب مصر وموقف مباراة بوركينا فاسو
ترامب : سيتم إسقاط الطائرات الفنزويلية إذا عرّضت أمريكا للخطر
أحمد حسن: فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة على كأس العالم
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025
ترامب : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا
موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم
زينة طارق تتوج بالميدالية الذهبية في المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح

عمرو أديب
عادل نصار

علق الإعلامي عمرو أديب، على إمكانية نشوب مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات مرعبة من قوات مسلحة ورجال أشداء.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"المصريين على تكة.. وأنا مش خاين بس مش أي حد يسخنك ويستدرجك لمكيدة أو فخ.. إسرائيل وراها أمريكا.. إحنا نقدر نطلع عين أبوهم ونجيب تل أبيب الأرض.. بس خليك حكيم وثق في إن الرئيس هياخد القرار الصح في التوقيت الصح".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"هو من مصلحة مصر تدخل في حرب مع إسرائيل؟.. أنا أول واحد فى الصف الأولاني.. مخلة الجيش بتاعتي موجودة في البيت عندي.. إذا كتب علينا القتال فكلنا جنودك يا مصر.. أحارب بكرة وكلنا نطلع بكرة بالملايين على سيناء".

عمرو أديب اسرائيل الحرب مع إسرائيل الجيش

