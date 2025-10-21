الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس..ارتفاع مؤقت في الحرارة وتحذيرات للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا أجواء خريفية تميل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل إلى مستويات مرتفعة نسبيًا خلال ساعات الظهيرة.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية خلال صباح الخير يا مصر، أن كتلًا هوائية قادمة من المناطق الصحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، لتسجل ما بين 37 و38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة محتملة على السواحل الشمالية

رغم الاستقرار العام في الحالة الجوية، توقعت هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة أو رذاذ على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع استمرار الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

انخفاض متوقع في الحرارة نهاية الأسبوع

توقعت الهيئة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يومي الخميس والجمعة، لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 31 و32 درجة مئوية، مع تحسّن طفيف في الأحوال الجوية.

نصائح للمواطنين: تجنب الشمس وارتداء ملابس مناسبة

شددت د. منار غانم على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وضرورة ارتداء ملابس مناسبة تراعي فرق الحرارة بين النهار والليل، لافتة إلى أن درجات الحرارة الحالية ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

دعوة لمتابعة النشرات الرسمية

اختتمت "غانم" حديثها بدعوة المواطنين لمتابعة النشرات الجوية الرسمية وعدم الاعتماد على الاجتهادات أو المعلومات غير الموثوقة، خصوصًا في فترة الانتقال بين الفصول التي تشهد تقلبات مفاجئة في الطقس.