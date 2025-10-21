قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس..ارتفاع مؤقت في الحرارة وتحذيرات للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا أجواء خريفية تميل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل إلى مستويات مرتفعة نسبيًا خلال ساعات الظهيرة.

اقرأ أيضًا:

أسباب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية خلال صباح الخير يا مصر، أن كتلًا هوائية قادمة من المناطق الصحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، لتسجل ما بين 37 و38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

 أمطار خفيفة محتملة على السواحل الشمالية

رغم الاستقرار العام في الحالة الجوية، توقعت هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة أو رذاذ على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع استمرار الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

 انخفاض متوقع في الحرارة نهاية الأسبوع

توقعت الهيئة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يومي الخميس والجمعة، لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 31 و32 درجة مئوية، مع تحسّن طفيف في الأحوال الجوية.

 نصائح للمواطنين: تجنب الشمس وارتداء ملابس مناسبة

شددت د. منار غانم على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وضرورة ارتداء ملابس مناسبة تراعي فرق الحرارة بين النهار والليل، لافتة إلى أن درجات الحرارة الحالية ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

دعوة لمتابعة النشرات الرسمية

اختتمت "غانم" حديثها بدعوة المواطنين لمتابعة النشرات الجوية الرسمية وعدم الاعتماد على الاجتهادات أو المعلومات غير الموثوقة، خصوصًا في فترة الانتقال بين الفصول التي تشهد تقلبات مفاجئة في الطقس.

حالة الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر يدفع بـ 240 ألف سلة غذائية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 55 إلى غزة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالى: نسعى لتحويل الجامعة الفرنسية لمؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة

وزير الصحة

الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد