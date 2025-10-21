رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف طرح مشروع حدائق "تلال الفسطاط" للإدارة والتشغيل.

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس باهر شعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك أهمية خاصة لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وحرصا على اختيار أفضل الشركات لإدارته وتشغيله على أعلى مستوى بما يُضاهي إدارة وتشغيل مثل هذه المشروعات عالميًا.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل.

وأشار "صديق" إلى أن اللجنة المشتركة المُشكلة لفحص ودراسة الملفات المُقدمة من الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل المشروع عقدت عددا من الاجتماعات لاستكمال فحص المستندات القانونية والفنية، وكذا فحص الملاءة المالية وفقًا للشروط والمحددات المعلنة.

وأضاف: قررت اللجنة الموافقة على تأهيل عدة شركات وتحالفات لإدارة وتشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عملية تقديم العطاءات والعروض الفنية والمالية من هذه الشركات المؤهلة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس خالد صديق أنه يتم التجهيز حاليًا لإقامة حفل كبير في "الأرينا" الموجودة بحديقة تلال الفسطاط.

وأضاف أنه سيتم تنظيم مهرجان شتوي في "تلال الفسطاط" في سلسلة من الاحتفالات الشتوية، على غرار مهرجان العلمين الذي يتم تنظيمه خلال موسم الصيف بمدينة العلمين الجديدة.