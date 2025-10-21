قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف طرح مشروع حدائق "تلال الفسطاط" للإدارة والتشغيل.

 وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس باهر شعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك أهمية خاصة لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وحرصا على اختيار أفضل الشركات لإدارته وتشغيله على أعلى مستوى بما يُضاهي إدارة وتشغيل مثل هذه المشروعات عالميًا.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل.

وأشار "صديق" إلى أن اللجنة المشتركة المُشكلة لفحص ودراسة الملفات المُقدمة من الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل المشروع عقدت عددا من الاجتماعات لاستكمال فحص المستندات القانونية والفنية، وكذا فحص الملاءة المالية وفقًا للشروط والمحددات المعلنة.

وأضاف: قررت اللجنة الموافقة على تأهيل عدة شركات وتحالفات لإدارة وتشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عملية تقديم العطاءات والعروض الفنية والمالية من هذه الشركات المؤهلة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس خالد صديق أنه يتم التجهيز حاليًا لإقامة حفل كبير في "الأرينا" الموجودة بحديقة تلال الفسطاط.

وأضاف أنه سيتم تنظيم مهرجان شتوي في "تلال الفسطاط" في سلسلة من الاحتفالات الشتوية، على غرار مهرجان العلمين الذي يتم تنظيمه خلال موسم الصيف بمدينة العلمين الجديدة.

مدبولي الوزراء وزير الإسكان

