هدم جزءا من البيت الأبيض.. ترامب ينشئ قاعة رقص كبيرة

بدأت عملية هدم جزء من البيت الأبيض الأمريكي، لبناء قاعة رقص يريد الرئيس دونالد ترامب تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إنه بدأت أعمال هدم أجزاء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض استعدادا لبناء قاعة رقص بدلًا منه في تغيير كبير على جزء من مقر الحكم الأمريكي منذ سنوات طويلة.

https://x.com/WhiteHouse/status/1980450740985557074

نشر البيت الأبيض الصور التي أظهرت أن قاعة الرقص، التي قالت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنها ستمول منه ومتبرعين آخرين من القطاع الخاص، ستبنى في هذه المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال الصيف إن قاعة الرقص ستشغل مساحة الجناح الشرقي، حيث اعتادت السيدات الأوائل على الاحتفاظ بمكاتبهن، وفقا لـ «سي إن إن».

https://x.com/WhiteHouse/status/1980450740985557074

ويحقق هذا المشروع طموحا للرئيس الأمريكي استمر 15 عاما لبناء قاعة رقص على أرض البيت الأبيض، ما يزيد من سعة المبنى الترفيهية، ويشبه في الوقت نفسه المساحات المذهبة لنواديه الخاصة.