جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله

كشف جيش الاحتلال أنه قام باستهداف الأراضي اللبنانية بحجة وجود مواقع لحزب الله يجب تدميرها، وفق مزاعمه.



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات احتياط من لواء الجبال (810) التابع للفرقة 210، نفذت عملية عسكرية في منطقة جبل روس (هار دوف)، دمرت خلالها مواقع تابعة لحزب الله.

وقال أدرعي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن تدمير المرابض جاء "لمنع تموضع مستقبلي لعناصر حزب الله في المنطقة"، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأكد أن جيش الاحتلال سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية، وذلك على حد زعمه.