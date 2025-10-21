الجامعات الأمريكية ترفض سياسات ترامب القمعية..ما الذي فعلته جامعة أريزونا؟

استشهدت جامعة أريزونا بالحرية الأكاديمية عندما أصبحت السابعة التي ترفض التوقيع على مقترح إدارة ترامب الذي عرض على تسعة أخريات للتمويل الفيدرالي في مقابل الموافقة على مجموعة من السياسات.

ولم تعلن جامعة فاندربيلت وجامعة تكساس في أوستن بعد ما إذا كانتا ستوقعان على الاقتراح، الذي أعطته الإدارة موعدا نهائيا حتى يوم الاثنين.

تم رفض الاقتراح من قبل جامعة براون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة فيرجينيا، وكلية دارتموث.

منذ تولي دونالد ترامب منصبه في يناير استهدف البيت الأبيض ما يعتبره مؤسسات ذات ميول ليبرالية في مجالات مختلفة وحاول حجب التمويل عن الكليات والجامعات بسبب قضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في غزة، ومبادرات المناخ، وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.

ألغت الإدارة عقودًا فيدرالية بملايين الدولارات مع العديد من الجامعات، للضغط عليها لتغيير سياسات القبول والتوظيف لديها بشكل جذري، من بين أمور أخرى.

في مذكرة البيت الأبيض المكونة من عشر نقاط بعنوان "ميثاق التميز الأكاديمي في التعليم العالي"، طلبت الإدارة من الجامعات التسع النخبوية تحديد الحد الأقصى للالتحاق الجامعي الدولي بنسبة 15٪، وحظر استخدام العرق أو الجنس في التوظيف والقبول.