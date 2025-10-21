أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي

قالت شركة أمازون إن خدمة الحوسبة السحابية عادت إلى عملياتها الطبيعية، بعد انقطاع للإنترنت تسبب في اضطرابات عالمية بين آلاف المواقع، بما في ذلك بعض التطبيقات الأكثر انتشارًا مثل سناب شات وريديت.

ومع ذلك، قالت أمازون إن بعض خدمات الحوسبة لديها تراكم من الرسائل، الأمر الذي قد يستغرق بضع ساعات لمعالجته.

تستضيف أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تطبيقات وعمليات حاسوبية لشركات حول العالم، وقد أدى هذا الاضطراب إلى انقطاع الخدمة عن الموظفين من لندن إلى طوكيو، ومنع آخرين من أداء مهامهم اليومية الاعتيادية، مثل دفع الأجور أو تغيير تذاكر الطيران.

واشتكى المستخدمون بعد ظهر يوم الاثنين من صعوبات مستمرة في استخدام خدمات مثل المحفظة الرقمية فينمو (Venmo) وموقع مكالمات الفيديو زووم (Zoom).

يعد هذا أكبر انقطاع للإنترنت منذ عطل كراود سترايك CrowdStrike العام الماضي الذي أعاق أنظمة التكنولوجيا في المستشفيات والبنوك والمطارات، ما يسلط الضوء على مدى ضعف التقنيات المترابطة في العالم.

تعد هذه المرة الثالثة على الأقل في خمس سنوات التي تساهم فيها مجموعة الحوسبة لأمازون في شمال فيرجينيا، في انهيار كبير للإنترنت.