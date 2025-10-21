خليل الحية: الحركة جادة في استخراج جثامين كل المحتجزين

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية أن الحركة جاده في استخراج جثامين كل المحتجزين من الأسرى الإسرائيليين.



وفي تصريحات صحفية له قال الحية "نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا".



وأضاف"ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يُطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".



وتابع "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بشكل كامل".



وفي نهاية التصريحات شدد الحية على التزام حركته باتفاق وقف إطلاق النار، وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية ؛ معربا عن أمله بزيادة كميات المساعدات لتلبية احتياجات الشعب في غزة.