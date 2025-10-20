انقطاع عالمي وتوقف مفاجئ للمواقع الإلكترونية والتطبيقات بسبب أمازون

تعرضت وحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون لانقطاع في الخدمة اليوم الاثنين، مما تسبب في مشاكل في الاتصال للعديد من الشركات حول العالم.

وتعطيل خدمات العديد من المواقع والتطبيقات الشهيرة، بما في ذلك فورتنايت وسناب شات.

وذكرت وحدة أمازون : "نؤكد ارتفاع معدلات الأخطاء وزمن الوصول في العديد من خدمات أمازون في منطقة شرق الولايات المتحدة الأولى".

عزت شركة بيربلكيستي، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنصة تداول العملات المشفرة كوين بايس، وتطبيق التداول روبين هود، الانقطاعات إلى وحدة أمازون السحابية.

وقال أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة بيربلكيستي: "خدمة بيربلكيستي معطلة حاليًا. السبب الرئيسي هو مشكلة في أمازون. نعمل على حلها".

توفر أمازون خدمات الحوسبة عند الطلب، وتخزين البيانات، وخدمات رقمية أخرى للشركات والحكومات والأفراد.

يمكن أن تتسبب أي أعطال في خوادمها في انقطاعات في جميع المواقع والمنصات التي تعتمد على بنيتها التحتية السحابية. تتنافس أمازون مع خدمات السحابة من جوجل ومايكروسوفت.