عاجل
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار العالم

محكمة أمريكية تسمح لترامب بإرسال قواته إلى بورتلاند

محمد على

قضت محكمة استئناف أمريكية بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في  إرسال قوات الحرس الوطني إلى بورتلاند بولاية أوريجون، على الرغم من اعتراضات مسؤولي المدينة والولاية، مما منح الرئيس الجمهوري نصرًا قانونيًا هامًا في إرساله قوات عسكرية إلى عدد متزايد من المناطق التي يقودها الديمقراطيون.

وافقت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة على طلب وزارة العدل بتعليق أمر قضائي كان قد عرقل نشر القوات ريثما تُجرى طعن قانوني على قرار ترامب.

وقالت المحكمة إن إرسال الحرس الوطني كان ردًا مناسبًا على المتظاهرين الذين ألحقوا أضرارًا بمبنى فيدرالي وهددوا ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

وانضم إلى رأي الأغلبية غير الموقع قاضية الدائرة بريدجيت بايد وقاضي الدائرة رايان نيلسون، اللذان عيّنهما ترامب في ولايته الأولى. 

كما كتب نيلسون رأيًا مؤيدًا يفيد بأن المحاكم لا تملك حتى صلاحية مراجعة قرار الرئيس بإرسال القوات.

عارضت قاضية الدائرة سوزان جرابر، المعينة من قبل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، الحكم. 

وقالت إن السماح باستدعاء القوات ردًا على احتجاجات "غير ملائم تمامًا كما أنه  ليس سخيفًا فحسب" بل خطير، وقالت إنه يجب على الدائرة التاسعة بكامل هيئتها إلغاء الحكم قبل أن تتاح لترامب فرصة إرسال القوات.

كما دعا المدعي العام لولاية أوريجون دان رايفيلد إلى إعادة النظر من قبل الدائرة التاسعة، قائلاً إن الحكم يضع أمريكا على "مسار خطير".

وقال رايفيلد: "إذا سُمح ببقاء حكم اليوم، فسيمنح الرئيس سلطة أحادية الجانب لنشر جنود في شوارعنا دون أي مبرر تقريبًا".

ورحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون بالحكم، قائلة إن ترامب مارس سلطته القانونية لحماية الأصول والموظفين الفيدراليين من المتظاهرين.

وقد طلب ترامب من المحكمة العليا الأمريكية تقييم سلطته في إرسال قوات إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون، بعد أن قضت محكمة استئناف أمريكية أخرى ضد قراره بإرسال قوات إلى شيكاجو.
 

محكمة الاستئناف الاستئناف الأمريكية المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

واشنطن بوست

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس

أمير قطر

أمير قطر : إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية

الجامعات الأمريكية

الجامعات الأمريكية ترفض سياسات ترامب القمعية..ما الذي فعلته جامعة أريزونا؟

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

