قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام صادق: رمضان صبحي خايف من الزمالك وعامل حساب لـ جماهير الأهلي
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصة من الواقع.. كيف حولت هند عبدالله ألمها الشخصي إلى دراما عن الطلاق الغيابي؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تحتل الدراما العربية مكانة كبيرة في نقل قصص المجتمع بكل تفاصيله، وكثيرًا ما تستوحي أعمالها من الواقع الذي يعيشه الناس.

 مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" هو واحد من تلك الأعمال التي تتناول قضايا اجتماعية حساسة تهم شريحة كبيرة من المجتمع.

 من خلال هذا العمل الفني، تسلط المؤلفة هند عبدالله الضوء على ظاهرة الطلاق الغيابي التي تواجهها الكثير من الزوجات في مجتمعنا، حيث تُطلق الزوجة دون علمها وتكتشف الأمر متأخرًا.

 في هذا الموضوع سنستعرض القصة وراء المسلسل، والدوافع التي جعلت هند عبدالله تتناول هذه القضية، بالإضافة إلى كواليس العمل وأبرز الممثلين.

الطلاق الغيابي: القضية المحورية في المسلسل

تُعد ظاهرة الطلاق الغيابي واحدة من أهم الموضوعات التي نوقشت في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو". 

أوضحت هند عبدالله في تصريحاتها خلال برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "دي إم سي" أن هذا النوع من الطلاق قانونيًا يفرض إبلاغ الزوجة خلال ثلاثة أيام، لكن في الواقع كثيرًا ما يتم تجاوز هذا القانون بطريقة غير شرعية.

وذكرت هند أن هناك الكثير من النساء يتعرضن للطلاق دون علمهن، حيث يقوم الزوج بإجراءات الطلاق دون إبلاغ زوجته، مما يجعلها تعيش في حيرة وخداع لفترة طويلة حتى تدرك الأمر.

 هذه المشكلة أثارت اهتمام المؤلفة ودفعتها إلى بناء قصة المسلسل حولها لتسليط الضوء عليها عبر الشاشة.

كيف استُلهم المسلسل من قصة حياة هند عبدالله؟

لم يكن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" مجرد فكرة عابرة، بل كان مستوحى من تجربة شخصية حقيقية مرت بها المؤلفة هند عبدالله. 

وقد أكدت في لقاءاتها أنها كانت متأثرة بشدة بما يحدث من حالات طلاق غيابي حولها، مما جعلها تكتب هذا العمل بروح وعاطفة حقيقية.

ولأن الموضوع حساس ومهم، فقد عبرت هند عن مشاعرها الحقيقية أثناء تصوير مشاهد المسلسل، خصوصًا المشاهد النفسية المعقدة، حيث لم تستطع كبح دموعها في مواقع التصوير، مؤكدًة على أنها تريد أن تصل المشاهد هذه المشاعر بكل صدق.

اختيار ليلى أحمد زاهر في العمل: مفاجأة هند عبدالله

على الرغم من نجاح المسلسل والقضايا التي يناقشها، فإن اختيار الممثلة ليلى أحمد زاهر لم يكن قرارًا سهلاً من قبل هند عبدالله.

 في البداية، لم تكن هند ترغب في وجود ليلى في دور البطولة، لكنها فوجئت بأدائها في أول مشهد لها كدكتورة نفسية، مما غير من موقفها تمامًا.

عبّرت المؤلفة عن إعجابها بأداء ليلى وقالت إنها "كيوت" وأنها استطاعت إيصال المشاعر الداخلية للشخصية بشكل مؤثر للغاية، حتى أن ذلك المشهد جعلها تبكي على الطبيعة أثناء التصوير. 

وهذه العلاقة الفنية بين المؤلفة والممثلة أضافت للمسلسل مصداقية وتأثيرًا أكبر.

ردود فعل الجمهور وأهمية المسلسل

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" أثار اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور، حيث كشف عن مشكلة اجتماعية لم تكن معروفة على نطاق واسع. كما أدى إلى نقاشات حول ضرورة تعديل أو تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الزوجة، وخاصة في حالات الطلاق الغيابي.

وقد شهد العمل متابعة كبيرة في الحلقات الأولى، مع تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدل على نجاح المسلسل في لفت الأنظار لقضية ملحة بطريقة درامية إنسانية.

ما تراه ليس كما يبدو هند عبد الله ليلي زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

أعمال التطوير الجارية بمجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي

محافظ أسيوط: استكمال تطوير مجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي ضمن خطة شاملة لتحديث المنشآت الشبابية

جانب من الحدث

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة فى الخارجة ومناشدة للمرشحين بالالتزام بالقانون

متهمين

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد