مد فترة التصالح في مخالفات البناء للمرة الثالثة.. تفاصيل

كشف الدكتور رضا فرحات خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، التفاصيل الكاملة لقرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذا المد الثالث للقانون وكان هناك قرارين سابقين بالمد كل منها 6 أشهر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ 2019 لم يقدم بعض المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء وكان هناك تسهيلات وتيسيرات من قبل وزارة التنمية المحلية.

وأضاف أن هناك جهات مرتبطة مع وزارة التنمية المحلية في قانون التصالح على مخالفات البناء مثل وزارتي الزراعة والري والأوقاف وأحيانا مع القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية.

وتابع: المواطن يقدم طلبا في المركز التكنولوجي الموجود في المحافظة أو الحي وهو بدوره من يخاطب الجهات وحينما يكون هناك جديد في الموضوع يتم إبلاغ المواطن، موضحا أن الطلب يستغرق أكثر من عام أحيانا.

